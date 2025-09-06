《零日攻擊》導演正式提告國民黨！　提11點聲明：我遭強烈的人格謀殺

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《零日攻擊》導演羅景壬正式提告國民黨！　提11點聲明：我遭強烈的人格謀殺

記者田暐瑋／綜合報導

台劇《零日攻擊》導演羅景壬遭國民黨指控，獲得勞動部就業安定基金2872萬元補助，質疑補助用途不符規定，甚至影射與執政黨關係密切，羅景壬5日晚間正式提告國民黨，並發布11點聲明，強調此次提告不僅是為了捍衛個人清譽，更是為了保護台灣的文化工作者免於遭受無端攻擊。

事件始於8月18日國民黨召開記者會，指控羅景壬「爽領」勞動部補助高達2872萬元，羅景壬5日正式向國民黨提告，聲明中提到審計部的公開報告已明確指出，該筆金額實際由3家大型媒體公司得標，與他無直接關聯，自己僅受製作公司委託擔任廣告導演，所得僅為低於市場行情的導演費，完全不符合國民黨的指控內容。

▲▼2018第29屆流行音樂金曲獎頒獎典禮最佳音樂錄影帶獎-羅景壬。（圖／攝影中心攝）

▲羅景壬。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅景壬表示，起初善意等待國民黨澄清或道歉，但至今未獲任何回應，因此決定訴諸法律，捍衛自身名譽，不滿國民黨未提供任何實質證據，卻將他塑造成「貪婪導演」，不僅是對文化創作者的不當攻擊，更可能意圖製造寒蟬效應，削弱文化工作者的公信力，「我感覺到，這樣的在野黨並非監督政府，而是在整肅人民。」

▲▼《零日攻擊》。（圖／翻攝自臉書）

▲《零日攻擊》。（圖／翻攝自臉書）

對於遭到抹黑，羅景壬悲憤說：「畢竟沒有人能想像，國民黨會這樣說謊，或者說，一般人很難相信，國民黨敢在光天化日下，說一個這麼大的謊。強大的媒體效應下，我百口莫辯，完全不符比例原則；八月廿二日甚至有報導標題稱我『已列被告』，我遭受強烈的人格謀殺。」他表示，文化創作的核心在於促進社會對話，應受到尊重，然而，國民黨的行為卻反其道而行，試圖關閉言論場域，阻礙自由討論。

羅景壬強調，台灣的言論自由是民主基石，但無中生有的惡意造謠不應被包容，也擔心未來會有更多類似案例發生，「我們必須指認：為了打擊文化人，國民黨可以如何不擇手段。人民有權利知道事實，重建社會信任，保護更多文化人免於遭受攻擊。」

聲明全文：

［十日之後］
〇，
距八月十八日國民黨召開記者會，我同日發表回應，已經十八天；距八月廿六日我委任律師發表聲明稿要求國民黨道歉，已經十天。我善意等待國民黨的查證或致歉，一無所獲，故於今日遞狀，向法院提起訴訟。
一，
國民黨對我的指控，完全不是事實。審計部對此早有調查，審計報告也早已在網路公開，簡單明瞭：以相關金額得標的，是三家大型媒體公司，不是我。
其中一家媒體公司，把年度文宣媒體通路採購案????，其中一個項目「勞動節廣告製作」委託給製作公司，而製作公司找上我，擔任廣告導演。
位在最下游，我只對製作公司負責，我只領取製作公司付給我的導演費。
甚至低於一般商業廣告。
所以我不可能「爽領」他們口中的鉅額收入。
二，
國民黨多次召開記者會，聲稱自己根據這份報告，卻隱匿報告中的三家得標公司，忽略中間的製作公司，把明顯包含其他業務的龐大金額，放在我一個人頭上；又舉出根本不隸屬於我的工作項目，指稱我「不履約」，若非惡意，動機令人費解。
三，
我支持在野黨監督政府。如果國民黨質疑勞動部、質疑審計部，我認為合情合理。進一步說，即使國民黨質疑得標廠商，只要充分舉證，也可以；質疑製作公司，只要充分舉證，也可以。質疑最下游的我？好吧，其實只要舉證，也可以。
但國民黨沒有任何舉證。召開記者會時，他們指名道姓，言之鑿鑿，直指我爽領兩千八百七十二萬，甚至指控我不履約，徹底傷害我的名譽。
我感覺到，這樣的在野黨並非監督政府，而是在整肅人民。
四，
八月十八日起，新聞報導鋪天蓋地而來。看到相關報導的台灣人民，只要不了解實情，一定會質疑我的人格。
畢竟沒有人能想像，國民黨會這樣說謊，或者說，一般人很難相信，國民黨敢在光天化日下，說一個這麼大的謊。強大的媒體效應下，我百口莫辯，完全不符比例原則；八月廿二日甚至有報導標題稱我「已列被告」，我遭受強烈的人格謀殺。
五，
我無法證明、但合理推論：「國民黨光天化日說這麼大的謊」，很可能是為了整肅創作者、文化工作者，順便修理《零日攻擊》，企圖製造寒蟬效應。
我最不願看見的事，已逐漸發生：不知情的台灣人民，開始對文化工作者保持觀望，甚至失望；即使文化人勇於繼續發聲，他們的公信力也陸續重挫。
六，
事實上，所有文化工作者的創作，都是柔性的、人道主義的、藝術性、商業性或娛樂性的作品，這些作品旨在拋出議題，實現社會對話。無論你喜歡／厭惡一個作品的品味／價值觀，它都在提供自由討論的言論場域，藉以引發對話；而有對話的社會，才有堅靭的聯繫。
但國民黨的作為，是在削弱對話、關閉對話。我不能確定這是不是它的動機，但這是明顯的結果。
七，
坦白說，國民黨選擇攻擊我，可能有點失策，因為近卅年來，我一直是自由導演，我不曾開設或投資任何公司，我沒有設立工作室，我也完全沒有自己的工作團隊。我曾經和超過三十家製作公司合作，我可以和國內外各種團隊合作愉快。我沒有必要「組成團隊」。
因此，國民黨攻擊「羅景壬」、「羅景壬團隊」「貪婪領取『補助』」，不只不是事實，也無法是事實。
八，
然而我卻因此擔憂，這次攻擊，會不會是國民黨的「練習」？
雖然我從來沒有團隊、從來沒有參與標案、沒申請過任何補助、沒拿兩千八百萬，但不可否認的是，其他許多導演確實擁有公司團隊，並憑藉他們過人的努力與才華，參與各種標案，爭取各種補助。如果未來，國民黨繼續將矛頭指向其他導演，即使他們沒有犯下任何過錯，在更不友善的環境下，他們將更難為自己辯護。
九，
為此，我有責任提出自訴，讓台灣人民目睹，巨大的國民黨，在光天化日下說謊。
我們必須指認：為了打擊文化人，國民黨可以如何不擇手段。人民有權利知道事實，重建社會信任，保護更多文化人免於遭受攻擊。
十，
我國言論免責權寬闊，台灣人民擁有充足的言論自由。政治性言論又更加寬鬆，舉凡監督政府，只要民意代表沒有「真實惡意」，哪怕自稱「理解錯誤」，都有可能獲得免責。
這是台灣先輩努力耕耘的自由土壤，言論自由是我們共享的甜美果實。
正因如此，如何把毫無事實根據、違反常理、可輕易查證卻毫不作為的惡意造謠，從言論自由中過濾出來，依法究辦，成為重要的使命。
無中生有的言論，絕不是甜美的果實，它不只毒害個別的採食者，更長遠污染整片自由土壤，使前人耕耘前功盡棄，社會信任盡失。
民意代表的言論具有巨大影響力，他們握有更大的權力，自應負起更高標準的查證義務，不能把自己的無知與惡意，掩藏在言論自由的保護傘下。
守護我們的自由淨土，我正式請求司法救濟。
∞，
這些日子，我仍然得到溫暖。眾多親友同業的加油打氣，????此致謝。
我們社區的管理員，很可能躊躇了一整週，日前他告訴我的太太：
「我看你們一家人，都很樸素、很有禮貌，羅先生每次都跟我問好、自己準備好????扣…，我覺得你們應該是無辜的。
社區有一些鄰居來跟我打聽，我都說不太可能。
但是你們要小心喔，因為他們一定會繼續攻擊…」
另外，生平第一次，我得到女兒的開導。她舉例自己曾在學校遭受某種誤解，難以解釋，她分享自己如何自我調適，面對困境。
父親人生，首次獲得女兒的心靈指引，可謂五味雜陳，縱然有心酸，更多是驕傲。

