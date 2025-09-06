池睿恩休養3周即回歸！　加入劉在錫新節目「同台李光洙」

記者張筱涵／綜合報導

韓星池睿恩日前因健康狀況不佳，中斷3周的演藝活動，不過她今（6日）表示確定會回歸，且是以劉在錫新節目《劉在錫營地》，將以「員工」身份協助營地運作，並與劉在錫、李光洙、邊佑錫攜手帶來全新綜藝火花。

▲池睿恩。（圖／翻攝自Instagram／y_eunniii）



池睿恩日前因健康狀況不佳，宣布暫停約3週活動以專心休養，並已將情況告知正在出演的 《上班族們》與 《Running Man》製作組。她計畫在9月休養後，於10月正式復工，參與《劉在錫營地》的拍攝，該節目預計於明年上半年公開。

消息曝光後，不少粉絲留言力挺：「池藝恩加油！一定很有趣！」、「期待她和劉在錫的新組合。」但也有人質疑節目組合缺乏新鮮感，甚至批評她在宣布「暫停活動」不久後就復出。不過也有聲音替她抱不平，認為她只是短暫休養，並未做錯任何事，「不喜歡就別看，沒必要惡意攻擊。」

《劉在錫營地》是劉在錫出道34年以來首次挑戰經營民宿的節目，他將親自迎接客人，化身親切的營地主人，為觀眾呈現不同以往的綜藝魅力。製作組早前已公開李光洙與邊佑錫確定參與，如今再加上池藝恩加盟，被視為「劉 Line」的新成員，讓觀眾對三人之間的化學反應充滿期待。