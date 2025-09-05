金鐘國結婚了！《RM》到場祝賀「消息徹底封鎖」喜帖、婚紗零外流

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「黃金單身漢」金鐘國（金鍾國）8月宣布結婚，婚禮於9月5日舉辦，但所有流程保密，就連婚禮主持人劉在錫都是臨時被通知，直到錄製節目《RM》當天宣布婚訊時，劉在錫義氣表示「排開行程也要主持」。他對妻子愛護到家，擔心婚禮任何細節外流，辦得規模不大，也只有邀請幾位近親、好友，據了解，《RM》成員到場祝賀，但剩下情報幾乎被封鎖。

▲金鐘國5日結婚了，但典禮保密到家，喜帖、婚紗零外流。（圖／翻攝自TURBOJKCompany Official IG）



金鐘國為了保護未婚妻，在對外宣布婚訊18天內迅速舉辦婚禮，關於外界瘋傳妻子是住在美國的CEO、大企業海外營業部職員等，他一概沒對外回覆，就連在寄送喜帖時，也特別叮囑不要對外公開。

▲劉在錫是婚禮主持人，《RM》到場祝賀。（圖／翻攝自《RM》IG）



根據韓媒報導，金鐘國的婚禮5日下午在首爾某處場辦婚禮，只知道劉在錫排除萬難為他主持婚禮，以及《Running Man》成員到場祝賀，但昔日固定班底Gary、宋仲基等人是否出席不得而知，至於李光洙有傳這幾天恰好在海外有拍攝行程，是否有敢回函參加婚禮，截至目前為止沒有任何消息曝光，就連關於婚禮細節也未流出，婚紗照、喜帖保密到家。

1976年出生的金鐘國在50歲以前完成人生大事，他8月透過官咖報喜：「我要結婚了。」妻子是圈外人。另外夫妻倆婚後預計住入新房，金鍾國5月被爆出在位於江南的論峴洞購入一間價值韓幣62億元（約台幣1.55億元）的高級豪宅，迎接人生新階段。