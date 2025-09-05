Travis Japan喊話台灣銀行高層！「差點撞名」原因笑翻粉絲

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體Travis Japan連續三年來台，他們將於9月6、7日舉行《Travis Japan World Tour 2025 VIIsual》台北站，5日剛抵達台灣，在炎炎夏日來到冰店與台灣媒體見面、暢談，每次來台都會學中文，這次倒是對銀行招牌感到興趣，松田元太搞笑地提到，一到台灣在路上看到「元大銀行」的招牌，只可惜自己叫做「元太」，筆畫少了一點，現場隔空爆笑喊話銀行高層「希望可以加上那一點」。

▲Travis Japan喊話台灣銀行高層全場笑出來。（圖／環球音樂提供）



Travis Japan過去在演唱會上為台灣觀眾準備熱門曲〈星期五晚上〉，即將在週末開唱，被問及這次準備了怎樣的舞台？川島如惠留表示這次希望可以在舞台上呈現百分百的Travis Japan，「準備了只有我們Travis Japan才能展現的風格表演，更加入一些和風元素的單元」，不過，宮近海斗也透露這次的確會呈現只有台北限定的合作演出，請大家多多期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前陣子休息的川島如惠留回歸團體，被關心他是否體力是否能負荷？他幽默表示，在回歸過程時再次了解到團員們的體力非比尋常，真的很驚人，為了跟上團員的腳步，他努力培養體力。

▲Travis Japan來台吃冰消暑。（圖／環球音樂提供）



而過去演出前的彩排都是川島如惠留幫大家安排時間表，但他不在的期間成員得一起討論整體時間規劃，尤其是連MC內容平時都是川島如惠留統整，令成員笑喊「沒有他來抓住大家的話，讓我們覺得有點寂寞」。這段期間川島如惠留努力養足精神，他也透露「醫生要我盡量不要看、暫時退出團體的群組，但是不管是看電視還是吃飯，每一件小事情都會想到成員們。」

▲Travis Japan連續三年來台開唱致謝粉絲支持。（圖／環球音樂提供）



連續3年來台，隊長宮近海斗感性說道「可以再度來台真的很感謝，因為有大家等待我們，才可以讓我們有機會來開演唱會，睽違一年以世界巡迴來到台灣，我們有很多新歌和新專輯，相信Travis Japan成長了一圈兩圈甚至三圈，明後天的演出會盡全力展現升級後的我們，敬請期待！」