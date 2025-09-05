黃子韜首度公開！一加徐藝洋好友「就確信會結婚」　幸福笑：命中注定

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人黃子韜去年和徐藝洋結婚，自此就時常一同上節目放閃，近日男方在《天聲一對》中，提到第一眼看見妻子就覺得命中注定，掀起熱議。

▲黃子韜首度公開坦承一見到徐藝洋就認定是妻子。（圖／翻攝自微博／沈翰之）



黃子韜回憶，當初加徐藝洋微信好友時，第一次看到她的臉，就直覺認定：「這個女孩可能是我未來的老婆。」甚至還把這份心意告訴父親，「我跟我爸說的第一句話就是『爸，我覺得她未來會成為我老婆』。」對此，同場來賓陳喬恩一聽就說「我才不相信」，還吐槽說當初黃子韜父親簽徐藝洋是要來當藝人的。

▲黃子韜被吐槽也態度堅定，最後更燦笑說「命中注定」。（圖／翻攝自微博／沈翰之）



然而黃子韜強調，這是內心最真實的想法，雖然父親是以工作名義將引介進來，但他早已將這份心動放在心裡，如今真的攜手成為夫妻，笑說「一切都是命中注定。」消息曝光後，大批粉絲直呼浪漫：「原來真的是一見鍾情，太甜了！」、「這不就是小說照進現實嗎？」、「真夫妻的互動太好嗑了！」還有人笑說，「粉絲當初真的是給自己投了一個嫂子啊！」、「這就是一眼萬年的浪漫吧！」