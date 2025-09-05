徐佳瑩在澳洲失控了！　瘋狂事蹟曝光...自嘲：變得有些羞恥的事

記者蔡琛儀／台北報導

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡演上周在澳洲完美收官，巡演自2023年11月起跑、走過23城共27場，累積25萬人次，寫下她出道以來最多場次紀錄。最後一場演出，她率領樂手深深鞠躬，感謝歌迷一路陪伴。

▲徐佳瑩日前在澳洲畫下巡演的句點。（圖／亞神提供）

雪梨場她獻唱〈特別的人〉，向已逝的方大同致意；墨爾本場則直接走進觀眾席，與粉絲零距離互動。而澳洲當地的袋鼠、海鷗讓她驚呼可愛，還現場模仿與動物的「對望」動作，引爆笑聲。首次到訪澳洲，她也抽空參觀雪梨歌劇院、體驗酒莊文化，甚至在草地上盡情翻滾，自虧成了「變得有些羞恥的事」。

徐佳瑩透露，由於南半球正值春季，她常被眼前景色感染而隨興奔跑，不論是雪梨歌劇院前，或墨爾本葡萄園外，她都忍不住拉著同事一起亂跑，被笑稱「從雪梨跑到墨爾本」，她說這是因為天氣太好，身心舒暢才會這麼「失控」。

▲▼徐佳瑩在澳洲趁空遊覽。（圖／亞神提供）

巡演告一段落後，她將「由奢入簡」，由高雄流行音樂中心於10月11日舉辦的「我在聽」演唱會，轉換為unplugged形式。她期待以極簡編制挑選「真正我在聽」的作品，與觀眾分享當下心境，「我自己非常期待讓大家在這場演唱會中感受到音樂的純粹和音樂的簡單，並享受其中。」