家家「雙手合十迷因」紅了10年
感情走到盡頭的5大跡象
邊荷律道歉粉絲快哭了！
江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星江祖平踢爆電視台員工疑性侵偷拍女演員，並陸續公開對方的照片和姓名，被網友挖出男方是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆，龔美富昨日（4）發聲明相信司法會還兒子清白，龔益霆發文稱自己曾與江祖平交往，性侵指控等片面不實之詞造成家人困擾。而她最新發文表示：「我一定要索賠性侵罪。」

▲▼江祖平要索賠性侵罪。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲江祖平最新發文：「我一定要索賠性侵罪。」（圖／翻攝自臉書）

江祖平態度堅定，強調不管刑事或民事訴訟，她都會提告索賠性侵罪，「我一定要索賠性侵罪，不多1300萬元，直接捐給流浪動物之家！因為『龔益霆』應該吃得到這些狗糧！我是真心的要捐！」。她同時宣布已委任謝雅汶（英文名VICKI）為法定代理人，展現追究到底的決心。

▲▼江祖平要索賠性侵罪。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲江祖平要索賠1300萬，日後捐流浪動物之家。（圖／翻攝自Threads）

龔益霆昨日公開發文回應指控，提及2024年10月23日起正式與江祖平交往，過程中常有爭執，幾度分合後，在2025年8月31日正式分手。並指江祖平在Threads所發貼文都是片面之詞與不實指控，除了請對方撤下不實發文，並願意配合任何司法調查。

▲▼江祖平喊話法院見，龔益霆發聲明。（圖／翻攝自Threads）

▲▼江祖平喊話法院見，龔益霆發聲明。（圖／翻攝自Threads）

▲▼江祖平喊話法院見，龔益霆發聲明。（圖／翻攝自Threads）

▲龔益霆發公開聲明，請江祖平撤掉不實發文。（圖／翻攝自Threads）

江祖平昨日就喊話「法院見」。她深夜發文：「嗯…………如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後，清理乾淨～～喔～～原來情侶可以這樣喔。」她下一則發文回應龔益霆的聲明，「對您跟家人造成困擾？需要我把跟您父母親跟我對話的截圖發上來嗎？我真心、真的、只希望有『誠心悔改道歉』而已，但您要繼續這樣顛倒是非？」她文末用了雙手一攤表情符號。

▲▼江祖平控訴。（圖／翻攝自Threads）

▲▼江祖平喊話法院見，龔益霆發聲明。（圖／翻攝自Threads）

▲江祖平喊話法院見：「我絕對不會『撤回』您覺得的不實指控，說了！法院見。」（圖／翻攝自Threads）

同時江祖平也在IG限動貼出三立人資的訊息，並打上字回應「這就是聯繫？」訊息內容首先感謝她的電話聯繫，相關內容會重視作成紀錄，對方說明：「後續進入司法程序我們都會提供給司法單位進行調查。若江小姐還有要補充的地方，可以再隨時與我聯繫，我即是公司負責性平申訴的窗口，這是我的權責，再次謝謝江小姐的理解。」對此她以4個問號與3個攤手表情圖示表達自己的態度。

▲▼江祖平要索賠性侵罪。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲江祖平限動貼出三立電視人資中心的訊息。（圖／翻攝自IG）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

江祖平

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

