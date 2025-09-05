宋偉恩出道10年首封帝！　亞洲影視大獎淚崩：以為要被淘汰了

記者蕭采薇／台北報導

第六屆「亞洲影視內容大獎」9月4日晚間在台北登場，也是第二度於台灣舉辦。在「電視節目類最佳男主角獎」，宋偉恩擊敗來自菲律賓、馬來西亞、泰國、韓國、印度等競爭者，奪下最高榮譽金獎。當台上宣布時，宋偉恩又驚又喜一臉難以置信地走上舞台，感性哽咽感謝《血•拾人生》整部劇台前台後所有人員。

▲宋偉恩以《血•拾人生》，拿下「亞洲影視內容大獎」最佳男主角獎 。（圖／記者徐文彬攝）

頒獎前接受媒體訪問時，宋偉恩直言相當緊張，他很感謝《血•拾人生》原創人物朱頤，一直覺得他在精神上給予自己很大的支持跟幫助，尤其他的朋友跟家人在拍攝過程中，真的把自己當成本人在照顧，對於表演上是非常有幫助的。

也因爲是真人真事改編，演出這個角色對宋偉恩來說是一個很大的責任感。訪問中宋偉恩也坦承上次入圍獎項已經是2018年，他坦承低潮時有時會有負面想法，覺得自己是不是要被淘汰了。隨至入行10年首次得獎，宋偉恩會後訪問時，坦承最近面臨低潮的他說：「喜歡表演的人永遠不能放棄，因爲你永遠不知道哪一天會被看見。」原本忍住的眼淚潰堤而下，讓現場所有人都深受感動。

▲（左起）杜蕾、宋偉恩出席亞洲影視內容大獎頒獎典禮 。（圖／記者徐文彬攝）



入行30多年的徐灝翔藉由演出《生日快樂》一劇除了首次入圍，更是一舉拿下電視節目類最佳男配角金獎，他表示從國中參加話劇社愛上表演，雖然大學時期家人反對，但他仍堅持表演這條路，甚至還是很多演員的表演指導，他自豪至今已經教出超過15位的金鐘或金馬獎新人獎得主。

不過由於徐灝翔都是演出戲份不多的角色，甚至很多角色都是提前陣亡，這次在《生日快樂》有較多戲份，沒想到還獲得提名更得獎，本來快要放棄當演員的這個時候拿下這個獎，讓自己又更有動力，「我是好演員，歡迎用我」。

▲徐灝翔。（圖／記者徐文彬攝）



同樣競爭電視節目類最佳男配角獎項的班鐵翔在《你好，我是誰2》飾演面臨失智與父子問題的退休老兵，頒獎前他表示對於演出他希望自己可以一直保持剛進演員這行時的熱情，期望自己能活到老演到老，多年演員生涯讓他自詡是「靈魂刻畫師」，把戲中角色透過演出讓它有生命、肉體及精神，有個性的朔造出來。最後雖然獲得銅獎，他開玩笑地說「當然不滿意！」他表示提名入圍但沒得獎已經習慣，但這次拿下視節目類最佳男配角銅獎，可以推動自己忘記背後繼續往前走。

▲班鐵翔。（圖／記者徐文彬攝）

杜蕾則以《在光裡的人》飾演天生重度腦性麻痺及小腦萎縮病患角色與入圍電視節目類最佳女配角獎，雖然沒有得獎，但她還是覺得自己很幸運可以跟媽媽柯淑勤一起演出，而且還是演出母女，兩人一起演出時，媽媽就可以時時刻刻叮嚀她演出細節與技巧，讓她獲益良多。對於這次入圍杜蕾直呼幸運，她笑說媽媽對於自己首次長篇演出就入圍國際獎項有點吃味，也看得出母女的好感情。杜蕾也說到雖然很緊張，但就是抱持著可以美美的參加一場派對的心情。

▲杜蕾則以《在光裡的人》飾演天生重度腦性麻痺及小腦萎縮病患角色，入圍最佳女配角獎。（圖／記者徐文彬攝）

本屆共有超過510件作品參賽，來自13個國家／地區，創下六年來最高紀錄。將由99位來自亞洲及全球的影視產業評審精選出的150部入圍作品，角逐最終的28個大獎，包含「最佳本地／區域電視劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳原創綜藝遊戲節目」、「最佳原創歌曲」及「最佳紀實娛樂節目」等。特別的是，今年首次將「微短劇創作者」納入獎項，讓這股快速崛起的影視形式正式進入主流舞台。