蕭敬騰凌晨彩排「24小時不睡」！　挑戰生理極限全為致敬林智勝

▲蕭敬騰將在林智勝引退賽後獻唱。（圖／資料照，味全龍提供）



記者翁子涵／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽將於明起5日至7日在台北大巨蛋盛大舉行，金曲歌王蕭敬騰將於明天（5日）打頭陣在賽後壓軸登場獻唱，將以動人歌聲與精湛演出，為「大師兄」留下永恆的經典時刻，也為這場意義非凡的告別戰增添星光，而蕭敬騰的彩排因大巨蛋時間規劃也將安排於凌晨5到7點，藝人與團隊等於將首次挑戰24小時完成綵排與演出，敬業精神令人敬佩不已。

▲▼ 蕭敬騰和林智勝私下互動熱絡，宛若好兄弟。（圖／喜鵲娛樂提供）



老蕭對於這次準備的投入程度，甚至已超越個人演唱會，展現對大師兄林智勝的敬重，這場精彩演出的背後，也有著極高的挑戰，據悉，蕭敬騰與其團隊的彩排時間，因場地因素被安排在凌晨5點至7點，這代表他們將徹夜不眠，首次在極限的24小時內，完成所有彩排與正式演出，徹底展現出蕭敬騰無與倫比的敬業精神與專業態度。

蕭敬騰不僅在百忙之中排開工作檔期，更與大師兄林智勝相互留下聯絡方式，相約餐敘，一邊聊棒球，又一邊熱烈討論節目內容。暖心的蕭敬騰更特地請教大師兄，是否有特別想聽或想合作的曲目，林智勝開玩笑回自己從高中就很愛聽《阿飛的小蝴蝶》，讓蕭敬騰直呼：「不可能高中啦。」也感性說：「謝謝你想到我，這麼重要的時刻邀請我。」

老蕭更透露自己曾打過棒球，林智勝聽後笑說：「好險你沒有繼續打，如果你繼續打，我就要去唱歌了！」2人像大男孩般鬥嘴、相談甚歡。

此外，為了這次演出，蕭敬騰自6月受味全龍球團邀請後，確認合作後第一時間便婉拒了所有新增的工作行程，專心籌備這場傳奇性的跨界演出，喜鵲娛樂表示：「能夠被在棒壇舉足輕重，又是台灣之光的林智勝欽點，老蕭深感榮幸。」