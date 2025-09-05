男人只要不忠是絕不回頭了！《我們六個》金句藏血淚：懂得找人求助

文／潘慧中

《我們六個》取材自台灣的真實社會案件，六個小孩歷經父母親在二十年內接連被同一位小三所殺害的巨變。整部劇雖然發生了兩起兇殺案，但都刻意淡化犯罪過程，反而聚焦在「活下來的人」身上。六個孩子在困境裡說出的話，身邊的人所勸慰的話，如今已不只是劇裡的對白，更是能陪伴我們走下去的力量。

1. 真正的大力丸，在於心。每個人都有自己的大力丸，只要你相信自己，心就會熱熱的跟太陽一樣，不會害怕了。

2. 有些東西得不到努力也沒用，還不如把時間拿來做自己喜歡的事情。

3. 我們可以苦了自己，不可以給人家製造麻煩。

4. 知識是我們唯一可以帶走的財產，千萬不可以放棄。

5. 我們可以沒有錢，但不可以沒有養活自己的能力，不要因為喪志就放棄自己的未來。

6. 現在那麼多好心人在幫助我們，是不是要更努力做個手心朝下的人呢？將來才有機會回報他們。

7. 男人只要心有不忠，是絕對不會回頭了，妳別再傻了！

8. 不要拒絕別人的好意，不要以為別人都在同情你，我只是希望你現在看到別人對你的好，以後也可以同樣手心向下，去幫助別人。

9. 現在經歷的磨難，以後都會成為養分。

10. 有家人在的地方就是家 。

11. 我們六個的心都曾是殘破碎裂的，唯一能讓我們繼續帶著勇氣往前走，媽，是妳給我們的愛。

12. 不管遇到什麼樣的挫折困難，陽光出來，新的一天就是新的開始。

13. 只要心存正念，懂得找到對的人求救，那麼會有很多人願意幫助你。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。