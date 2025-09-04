ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《黑澀會》女星公開「業配報價」挨酸
年輕人愛上「零糖社交」相處模式
AV女優來台私會36人「破萬價格曝光」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 陳真 陳銘 陳傑憲 熊霓 黃奕 肖戰 蕾菈

爸媽「都同一個小三殺的」！原型過20年：我依然愛他 淚推《我們六個》

文／潘慧中

「這件事情藏在我們家二十年了，我們家六個小孩，藏在心裡最痛最痛的那個疤，今天全部被刨開。」

《我們六個》取材自台灣的真實社會案件，六個小孩歷經父母親在二十年內接連被同一位小三所殺害的巨變。相信具體過程看過新聞報導的人皆知，但看著劇中還原林達生身為丈夫、身為父親，在某個時間點前確實都盡心盡力，工作晚歸，仍為盲妻做好家事，為子女帶宵夜，那到底是在哪個環節做出了錯誤決定？  

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲《我們六個》取材自台灣的真實社會案件。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

[廣告]請繼續往下閱讀...

或許答案並不在某一個瞬間，而是在無數細微的選擇中逐漸偏離了正途。有了小三，還將年紀尚輕的女兒們個別帶到小三家吃飯，藉機拉攏人心，最後欠的債越來越多，甚至帶小三回到與正宮的家。一連串的舉動看似偶然的情感偏差，卻一步步推向不可挽回的致命錯誤，愛的定義也因此變得模糊，尤其當林達生說著「爸爸也愛媽媽，爸爸也很心疼她」、「爸爸最疼你們六個」時，我其實聽得頭很痛，愛如果能讓人只做正確的事，該有多好？又或者人是走在錯誤的路上時，才不由自主地用了愛這個字？  

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲林達生到底是在哪個環節做出了錯誤決定？（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

劇中的九環鎖象徵著林達生、郭富美、黃秋鳳、林秋伶、林作賢、林作逸、郭宜瑩、林青瑩和郭品秀，九個人在這輩子的命運糾纏，而最擅長解開此鎖的林達生，最終卻走不出真實人生的矩陣。幸好，郭富美的光像晨曦般牽引六個孩子穿越迷霧。他們明白，可以畏懼黑暗，也能唾棄邪惡。但僅憑這樣，並不一定能找到理想中的光明大道，唯有用心去看，不只是用眼睛去觀察，才能真正辨識方向與希望——金店老闆娘、菜市場老闆娘、林牧師、盧哥哥、龔里長、大姊工廠領班、饅頭伯、傅媽媽和書店老闆，如同無數微光照亮他們前行的道路。

更讓人動容的是，這六個孩子最終也學會成為自己的光，在黑暗裡牽住彼此的手，從家族最深的傷口裡，硬生生磨出自己的力量。這樣的光不只是外在的援手，而是他們能夠在一次次跌倒後，重新站起的內在支撐。

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲六個孩子成為彼此的光，努力活了下來。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

「如果將這段傷痛埋進比愛更深、看不見的心底，大家都絕口不提，那是不是就能繼續往前走？」這是我印象深刻的一句台詞，看到最後才明白，壓抑並不能真正療癒創痛。直到參加爸爸告別式那天，大姊落下塵封二十年的淚水，那種情緒是極度複雜的——曾經有多愛爸爸，就有多恨爸爸；直到死亡躺在眼前，那些尖銳的矛盾才終於模糊，只剩下空落落的感傷。這一刻，對於父親不只是愛與恨交纏，而是面對自我、也面對和解的開始。

「雖然爸爸做的事讓我們失去完整的家，令人傷心絕望，但我依然愛他，弟弟妹妹們也一樣。」  

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲大姊最後參加爸爸告別式的那一場戲，每看必哭。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

而這份和解，並非憑空出現，是來自他們身邊那些微小卻真切的光。正因為每個人的力量都渺小微不足道，才更顯得珍貴，也因此讓活著都需要努力的他們，仍選擇繼續把這份光亮擴散出去，照進我們觀眾的生活。

「現在那麼多好心人在幫助我們，是不是要更努力做個手心朝下的人呢？將來才有機會回報他們。」

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲天心飾演很有智慧的媽媽郭富美。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

光不必轟轟烈烈，它只需在黑暗中持續閃爍，微微晃動、溫柔伸展成一道溫光，再堅定地被傳遞出去，這也是我認為這部劇雖然有濃厚的悲傷，仍值得讓更多人看見的原因。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我們六個李月桂林達生郭富美黃秋鳳林秋伶林作賢林作逸

推薦閱讀

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

4小時前

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

22小時前

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

8小時前

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

7小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

18小時前

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

9/2 10:48

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

6小時前

快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出　共13組藝人登台

快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出　共13組藝人登台

8小時前

榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

16小時前

江祖平怒PO當事男正面照！　踢爆25歲電視台員工…衣服LOGO洩身分

江祖平怒PO當事男正面照！　踢爆25歲電視台員工…衣服LOGO洩身分

9/3 09:42

林逸欣爸診所精油宣布不賣了！搶到網站癱瘓　官方曝停售原因

林逸欣爸診所精油宣布不賣了！搶到網站癱瘓　官方曝停售原因

3小時前

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

1小時前

熱門影音

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！
林志玲一見孫儷　秒Cos甄環行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄環行禮
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
黃小柔遭演藝圈大哥性騷　改中性形象：那是保護色

黃小柔遭演藝圈大哥性騷　改中性形象：那是保護色
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【我可是有靠山】比熊有媽罩變很秋！見哥挑釁狠瞪兇巴巴

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前1

小禎開放女兒交男友　「女兒現在是熱門商品」

24分鐘前21

孫德榮點名王心凌等6組藝人！怒轟「背信棄義」損失6億　隱忍20年全說了　

41分鐘前10

林舒語驚傳血塊惡化「再次掛急診」！　工作喊卡最新狀況曝

1小時前2849

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

1小時前0

逛街遇到周杰倫夫妻！　素顏昆凌「寬鬆穿搭」網熱議：四胎嗎

1小時前0

鄭容和來台灣走灶腳！放話一天一碗牛肉麵　私房行程全曝光

1小時前20

歌手林芯儀三度送急診！ 過度進食痛到胃痙攣結果曝

1小時前0

清水尋也吸毒認罪！演出日劇《第19號病歷表》3天後結局…電視台全刪

1小時前0

生命樹音樂節開唱！　認體力不支一度快睡著

1小時前1

爸媽「都同一個小三殺的」！原型過20年：我依然愛他 淚推《我們六個》

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    4小時前122139
  2. 江祖平爆公開男方正面清晰照
    22小時前6054
  3. 江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害
    8小時前8476
  4. 馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」
    7小時前187
  5. 江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
    18小時前3856
  6. 老公想「邊看A片邊做」！結果超慘
    9/2 10:487828
  7. 前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」
    6小時前1012
  8. 快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出
    8小時前102
  9. 榜首不是炭治郎！《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉
    16小時前121
  10. 江祖平怒PO當事男正面照！
    9/3 09:428055
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合