爸媽「都同一個小三殺的」！原型過20年：我依然愛他 淚推《我們六個》

文／潘慧中

「這件事情藏在我們家二十年了，我們家六個小孩，藏在心裡最痛最痛的那個疤，今天全部被刨開。」

《我們六個》取材自台灣的真實社會案件，六個小孩歷經父母親在二十年內接連被同一位小三所殺害的巨變。相信具體過程看過新聞報導的人皆知，但看著劇中還原林達生身為丈夫、身為父親，在某個時間點前確實都盡心盡力，工作晚歸，仍為盲妻做好家事，為子女帶宵夜，那到底是在哪個環節做出了錯誤決定？

▲《我們六個》取材自台灣的真實社會案件。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）



或許答案並不在某一個瞬間，而是在無數細微的選擇中逐漸偏離了正途。有了小三，還將年紀尚輕的女兒們個別帶到小三家吃飯，藉機拉攏人心，最後欠的債越來越多，甚至帶小三回到與正宮的家。一連串的舉動看似偶然的情感偏差，卻一步步推向不可挽回的致命錯誤，愛的定義也因此變得模糊，尤其當林達生說著「爸爸也愛媽媽，爸爸也很心疼她」、「爸爸最疼你們六個」時，我其實聽得頭很痛，愛如果能讓人只做正確的事，該有多好？又或者人是走在錯誤的路上時，才不由自主地用了愛這個字？

▲林達生到底是在哪個環節做出了錯誤決定？（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）



劇中的九環鎖象徵著林達生、郭富美、黃秋鳳、林秋伶、林作賢、林作逸、郭宜瑩、林青瑩和郭品秀，九個人在這輩子的命運糾纏，而最擅長解開此鎖的林達生，最終卻走不出真實人生的矩陣。幸好，郭富美的光像晨曦般牽引六個孩子穿越迷霧。他們明白，可以畏懼黑暗，也能唾棄邪惡。但僅憑這樣，並不一定能找到理想中的光明大道，唯有用心去看，不只是用眼睛去觀察，才能真正辨識方向與希望——金店老闆娘、菜市場老闆娘、林牧師、盧哥哥、龔里長、大姊工廠領班、饅頭伯、傅媽媽和書店老闆，如同無數微光照亮他們前行的道路。

更讓人動容的是，這六個孩子最終也學會成為自己的光，在黑暗裡牽住彼此的手，從家族最深的傷口裡，硬生生磨出自己的力量。這樣的光不只是外在的援手，而是他們能夠在一次次跌倒後，重新站起的內在支撐。

▲六個孩子成為彼此的光，努力活了下來。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）



「如果將這段傷痛埋進比愛更深、看不見的心底，大家都絕口不提，那是不是就能繼續往前走？」這是我印象深刻的一句台詞，看到最後才明白，壓抑並不能真正療癒創痛。直到參加爸爸告別式那天，大姊落下塵封二十年的淚水，那種情緒是極度複雜的——曾經有多愛爸爸，就有多恨爸爸；直到死亡躺在眼前，那些尖銳的矛盾才終於模糊，只剩下空落落的感傷。這一刻，對於父親不只是愛與恨交纏，而是面對自我、也面對和解的開始。

「雖然爸爸做的事讓我們失去完整的家，令人傷心絕望，但我依然愛他，弟弟妹妹們也一樣。」

▲大姊最後參加爸爸告別式的那一場戲，每看必哭。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）



而這份和解，並非憑空出現，是來自他們身邊那些微小卻真切的光。正因為每個人的力量都渺小微不足道，才更顯得珍貴，也因此讓活著都需要努力的他們，仍選擇繼續把這份光亮擴散出去，照進我們觀眾的生活。

「現在那麼多好心人在幫助我們，是不是要更努力做個手心朝下的人呢？將來才有機會回報他們。」

▲天心飾演很有智慧的媽媽郭富美。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）



光不必轟轟烈烈，它只需在黑暗中持續閃爍，微微晃動、溫柔伸展成一道溫光，再堅定地被傳遞出去，這也是我認為這部劇雖然有濃厚的悲傷，仍值得讓更多人看見的原因。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net