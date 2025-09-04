蔡依林晚上十點還沒睡！　遭疑「交到壞朋友」大咖天后招了：損友無誤

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin ）的「9點半睡覺」作息在網路上形成極大迴響，甚至還有網友製作「蔡依林標準時間」睡覺打卡網站，相當逗趣。不過昨晚她與好友吳青峰、蔡健雅在台北街頭漫步被網友直擊，由於當時已是晚上10點，因此有粉絲打趣說：「依林平常都很乖應該是交到壞朋友。」對此，蔡健雅也跳出來，承認自己是「損友」。

▲蔡依林、蔡健雅、吳青峰交情相當深厚。（圖／凌時差音樂提供）

網友拍到三人深夜漫步街頭的畫面，還寫：「已經十點了，蔡依林還沒睡。」蔡健雅轉發並自嘲「損友無誤」。 Jolin則在IG回應，在餐廳用餐時，連餐廳服務生都提醒廚房「已經到了JST（蔡依林標準時間）」，讓她笑說：「餐廳的睡眠親切，很周到！」

三人先前合體錄製蔡依林的Podacst，蔡健雅爆料Jolin常在聚會正嗨時，就默默叫車離開，「要習慣她10、11點睡覺。」吳青峰則自爆都是早上8點睡，甚至9點、10點，蔡健雅笑說，自己以前常凌晨 3、4 點才睡，直到疫情期間意外在早上8點睜眼看到陽光，笑說應該是「年紀到了」，從此固定8點就會睜眼起床，因此打趣對吳青峰說，兩人的作息可以「交接」，一人早睡，一人早起，房間還可以輪流用，笑說：「很省！」