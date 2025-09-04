大咖AV女優來台私會36人！　「破萬價格曝光」可1對1聊天

記者吳睿慈／台北報導

「暗黑女神」波多野結衣長相甜美、身材曼妙，優秀的外型也曾被網友封為「暗黑林志玲」，她多年來深耕台灣市場，4日透過主辦單位宣布，即將在教師節重磅回歸，帶來睽違2年的見面會《Our Moment》，這次將化身「惡魔導師」，連續兩天與粉絲近距離互動，除此之外，26日還一連兩場舉辦下午茶餐會時光，一場限制18人，預計來台私會36人。

▲波多野結衣睽違2年來台辦見面會。（圖／勁維肯創意提供）





波多野結衣預計在9月27日於TICC（台北國際會議中心）舉辦見面會「Our Moment」，福利全面大升級，包含親簽拍立得、1對1專屬聊天、語音錄製、近距離合影、親手握手，再加上見面會的限定周邊商品，誠意滿滿，希望能夠讓粉絲一次收穫心動回憶與珍藏好禮。

活動名稱《Our Moment》是她獻給粉絲最浪漫的承諾，她跨海傳遞訊息表示：「希望能和台灣粉絲一起創造專屬於彼此的時刻。」主辦單位JOSHIRAKU女子力也保證：「波多野結衣對台灣粉絲有著特別的情感，這次不僅帶來『惡魔導師』限定互動，更精心安排戀愛廚房，保證讓粉絲度過一場難以忘懷的教師節。」見面會票價分別為VVIP區15800元、金卡6880元、銀卡3880元、銅卡1280元，9月8日中午12點透過遠大售票系統正式開賣。

▲▼波多野結衣這次來台除了見面會，還有下午茶私會時光。（圖／勁維肯創意提供）



另外，波多野結衣還會在9月26日進行「戀愛廚房」，一場限額18人，一共2場36人的VVIP席位，與粉絲度過幸福的下午茶時光。完整演出資訊與售票網站，敬請關注主辦單位JOSHIRAKU女子力官方社群平台最新公告。