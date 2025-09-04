一度傳懷孕英國待產！馬思純驚傳分手樂團男友…爆料者：姐被做局了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星馬思純被傳與樂團主唱男友張哲軒已經分手！她2016年憑電影《七月與安生》與周冬雨共同獲得金馬影后。2021年，她被拍到與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂）交往，但男方隨即被爆料私生活混亂，疑涉一夜情、不注重安全，甚至言語輕佻，近日則是有自稱馬思純粉絲的網友爆料兩人去年早已分手，單身近一年。

▲馬思純驚傳與樂團男友張哲軒分手。（圖／翻攝自微博）

▲馬思純微博曬過合照，當時同框張哲軒（右1）。（圖／翻攝自微博）



馬思純與張哲軒的戀情於2021年3月曝光，當時兩人更傳出結婚懷孕，到英國待產等。但張哲軒身上有不少爭議話題，曾被爆出約砲時不想戴套，被女方拒絕後說「懷我的孩子不好嗎」，不尊重的行為遭到網友批評。而她2022年8月在男方微博留言，等同公開認愛，還在節目中形容對方「像太陽一樣照亮自己」，被陸網形容「戀愛腦」。

▲馬思純被目擊在英國與張哲軒一起，更傳出懷孕英國待產。（圖／翻攝自微博）

▲馬思純家人曾被狗仔拍到與張哲軒關係不錯。（圖／翻攝自微博）



近年馬思純、張哲軒互動逐漸減少，直到近日有死忠粉絲在社群平台爆料，內容聲稱她早在去年6月與張若昀拍攝《偵察英雄》時，便已和張哲軒分手，但網友質疑兩人今年6月還被狗仔拍到一起吃飯，爆料粉絲仍稱「我們馬姐被人做局了」。

▲網友爆料馬思純與張哲軒早已分手1年。（圖／翻攝自微博）

爆料粉絲說：「我也不是非常知情的人士，只是有打探過，因為不想讓馬姐一直遭到非議才發的，希望不會給純仔帶來麻煩。」而消息一出，網友紛紛留言「分得好」、「恭喜美女」，但馬思純與張哲軒至今未正式回應。

張哲軒6月因喝酒時意外被酒瓶砸傷送醫，馬思純並未現身探病或公開發聲，令外界更加確信兩人情已走到盡頭。