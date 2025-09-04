腰痠2周…健檢完被告知「是癌症初期」！何嘉文：肝膽腸胃腎沒一個正常

記者潘慧中／綜合報導

何嘉文最近上《11點熱吵店》透露，肌肉原本就容易緊繃，也因此熱衷按摩。有次後腰持續不適兩周，讓她覺得有異狀，立刻去找熟悉的油壓阿姨，沒想到一趴下就被對方制止！

未料何嘉文一趴下，阿姨就大叫說她不能油壓了，「她說我左手邊腫起來」，並堅持要她隔天立刻去診所掛急診。她也照做，經過抽血驗尿後，醫師一看到她的背影就要求提前回診看報告。

何嘉文透露，回診時醫生和藹地對她說：「幸好妳今天來了，妳如果下個禮拜來，妳估計就是要洗腎了。」檢查結果顯示她罹患的是腎絲球腎炎，已出現明顯水腫，「我很容易累，我只要一水腫，就可能一整天都消不了。」

治療過程也並不輕鬆，何嘉文透露她事後開始吃強效的類固醇，但可能對該藥物也過敏的關係，錄影錄到一半，身體還發生異常的晃動狀況，「可是我本人沒有覺得。」

連忙掛急診進行全面健檢後，何嘉文被告知「肝膽腸胃腎沒有一個是正常的」，而且免疫系統狀況非常糟糕，屬於癌症初期，「我是那種自體免疫攻擊自己」，如此一來就發現上述腎臟會出問題的關鍵根源。

醫師當時表示只能盡力治療，但無法保證痊癒時間，何嘉文感慨道：「當下好像被判定說，不知道會不會好，也不知道多久會好。」幸運的是，她花了兩年時間調養，終於恢復健康重回工作。