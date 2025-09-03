江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

記者蔡宜芳／綜合報導

八點檔女星江祖平近日踢爆一名電視台員工疑似性侵女演員，由於女方是相識的人，江祖平為此打抱不平，更在社群連發貼文砲轟，直指男方「性成癮」、天天想著找人上床。

▲江祖平爆料有電視台員工疑似性侵女星。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

江祖平在稍早的貼文中，指出男方愛喝酒、不自己開車，會刻意找人載，目的就是要上床。江祖平更大罵該男子「每天性成癮」、「每天都在等現場找人愛愛」，語氣相當氣憤。

江祖平目前持續曝光疑為當事人的照片，不過貼文又刪又發，也有不少網友擔心她的情緒、表示「看不懂妳的文字」。而被影射是當事人所屬公司的三立電視台，則聲明表示：「針對媒體報導江祖平小姐於社群上發佈內容，疑似影射三立員工有涉入性侵一事。雖然江小姐並未具體指名道姓，但相關內容已造成外界疑慮，三立電視高度重視，已立即啟動調查機制，向江小姐等相關當事人進行了解，希望 相關當事人能夠提供資訊與證據，以利進一步調查。」

▲江祖平在8月中旬發文爆料。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

