吳怡霈自爆入院動刀！　「術後7個月沒月經」最新狀況曝

女星吳怡霈今（3）日晚間在社群平台發表長文，詳述了自己一年來，對抗子宮肌腺症的血淚史。她透露，自己長年飽受該病所苦，不但經血量爆多導致嚴重貧血，更有劇烈經痛，讓她苦不堪言。在去年9月，她終於聽從醫師建議，動了子宮肌腺症微波消融手術。

▲吳怡霈坦言飽受子宮肌腺症所苦。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

吳怡霈坦言在動了子宮肌腺症微波消融手術後，挑戰才正要開始。為了讓子宮休息，醫生為她打了長效賀爾蒙，導致她長達7個月沒有月經，這段難熬且漫長的期間，更出現了嚴重的類更年期症狀，不但盜汗嚴重到無法入睡，情緒也極度不穩定，讓她身心備受煎熬。

在手術後，醫生提醒吳怡霈此病復發機率高，為了徹底根除病灶，她轉而到高雄求助中醫。沒想到，中醫竟要她戒斷她最愛的蛋、奶、咖啡因。這讓身為重度咖啡成癮者的她，當下立馬想直接轉身回台北，但在醫生的說服下，仍決定一試，沒想到在經歷三天的咖啡戒斷症狀後，第四天竟好像重生了一般，不但白天精神變好，晚上睡眠品質也大幅提升。後續在戒斷蛋與麩質後，連她長達20年的腸胃不順問題都解決，身體變得輕盈，連老公的過敏性鼻炎都不藥而癒。

▲吳怡霈自爆去年9月動手術。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）



在這段抗病旅程中，吳怡霈也分享一段讓她心裡覺得不舒服的經歷，這也是她始終不願公開手術醫院資訊的主因。她透露，雖然醫生技術精湛，但在某次術後複診、正躺在診療台上照超音波時，醫師竟突然說要跟她合照。當下她認為婦科手術並非開心的事，便當場拒絕，事後院方更傳訊給她，問是否能發布在該院手術的文章，也同樣被她婉拒。

如今，在透過飲食改變與中藥調理下，吳怡霈表示身體狀況已持續好轉，同時也體悟到「人生，不是非要什麼不可」，並將自身經驗分享出來，希望能為同樣受婦科疾病所苦的女性，提供一個參考的方向，「這是我個人狀況，不代表所有人，請大家多爬文參考，或是有相關經驗的朋友，歡迎在文章下留言。」