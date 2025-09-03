通靈女星揭鬼月禁忌　房間超常見1物品「會吸好兄弟」：趕快收起來！

記者蔡琛儀／專訪

有「最美桌頭」之稱的台語歌手林琇琪，日前推出新專輯《愛你我驕傲》。家中開設宮廟的她，還當過桌頭，因此對於民俗信仰從小耳濡目染，更是相當重視農曆七月鬼門開的習俗與禁忌。她透露，每逢鬼月都會特別注意將房間內的風鈴、鈴鐺、玩偶等三個物品收起來，更提醒大家千萬不要在晚上吹口哨，避免不小心將「好兄弟」引進家中。

▲林琇琪家裡開設宮廟，也曾當過桌頭。（圖／豪記提供）

林琇琪解釋道，農曆七月孤魂野鬼會四處遊蕩，有時甚至會躲藏在玩偶中，因此無論是動物或人形的玩偶都應該妥善收好，平時身上最好也帶個護身符保平安。

林琇琪回憶，當年父親生病住院時，某天她半夜幫爸爸買完東西，要搭電梯回病房，沒想到電梯門一關，竟直接往下衝到地下三樓的太平間。電梯門打開後，她赫然看見許多「好兄弟」在走動，心裡害怕到極點，想按關門鍵卻毫無反應，她當下嚇到腿軟，只能不斷唸佛號，最後決定直接衝出電梯，往旁邊的樓梯拼命衝回一樓，在一樓等到剛好有人也要搭電梯時，才終於回到爸爸的病房。

▲林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》。（圖／豪記提供）

身為乩童的爸爸安慰她：「沒關係，有爸爸在。」讓她頓時感到安心。沒想到當晚她睡到一半，又聽到隔壁無人的病床，竟自己發出升降的聲音，嚇得她趕快叫爸爸起床，爸爸鎮定要她不要說話，林琇琪整夜抓著護身符不敢睡，隔天立刻要求換病房。

雖然曾在醫院驚險撞邪，但林琇琪曾因好奇去禮儀社學習，然而當她準備下筆時，雙手卻顫抖到無法動筆，結果當天回家後就夢到這位「亡者」，托夢告訴她自己想要的口紅、腮紅、眼影的顏色，她隔天立刻轉告給亡者的兒子，林琇琪坦言至今仍無法克服內心恐懼，因此放棄轉行當禮儀師。不過她也藉此學到，替亡者換衣服前必須打三次招呼，身體才會變軟，因此當時爸爸過世時，她依循這個習俗，才讓父親原本僵硬的手腳慢慢放鬆。