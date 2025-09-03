台灣父母表達愛的7行為！　艾莉絲有感「西方社會很少見」

記者張筱涵／綜合報導

藝人艾莉絲近日返台，透過社群發文分享回到家後的心情，她感性指出，台灣父母雖然常常把愛藏在心裡不說出口，但卻全都寫在日常餐桌的小舉動中。

▲艾莉絲提出台灣父母表達愛的7舉動。（圖／翻攝自FACEBOOK／艾莉絲 X IRIS）



艾莉絲在貼文開頭寫下：「爸媽說不出口我愛你，但都隱藏在這些舉動裡。」並細數7種讓她最有感的瞬間，包括「等你先吃飽了，他們才把盤裡剩下的菜吃完」、「如果下班回家太晚，會留飯菜在桌上給你」、「不斷夾菜給你吃，直到你吃不下為止」、「心疼你花錢，叫你不要買東西給他們」、「不斷夾菜給你吃，還打包讓你帶回家」、「煮你喜歡吃的菜，記得你愛吃什麼、叫你多吃一點」以及「把盤子裡最後一塊肉、一條蝦，夾給你吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾莉絲形容，這些都是亞洲父母特有的「愛的語言」：「遊子回家，感覺到好多愛、好多吃吃的愛，餵食就是亞洲父母的愛的表現，這在西方社會很少見，因為他們都是自己一人一盤食物，很少分食，頂多就是分享幾口嚐嚐味道，所以不懂這種『夾菜文化』的愛的語言。但這卻是亞洲父母愛孩子們最常見的一種方式。」

▲艾莉絲回台享用太多美食，努力運動健身。（圖／翻攝自FACEBOOK／艾莉絲 X IRIS）



這趟返台，艾莉絲笑說自己至少胖了2公斤，因為每天都在吃家人準備的美食，「高麗菜好甜好脆、蛤蜊好大顆肥美、雞湯和排骨飯都好入味，甜品也是一個吃不停。」對比在英國的生活，她提到：「英國朋友們都不能理解，為什麼飲食這件事情對我們來說這麼重要，因為他們沒有被美食淹沒包圍過，不懂這種味蕾舌尖的小確幸。」最後俏皮寫下：「如果你愛我，就請餵食我吧，我不在你們身邊的日子，請你們幫我多吃一點吧。」