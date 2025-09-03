ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳淡如90歲大阿姨肺癌逝！「母3姊妹皆罹肺癌」　親戚80％都出問題

記者田暐瑋／綜合報導

吳淡如有肺腺癌家族史，多年來一直定期進行肺部低劑量電腦斷層掃描追蹤。2日晚間發文悼念90歲的大阿姨，透露大阿姨因肺癌復發病重，經歷了艱辛的治療，最終安詳辭世。

吳淡如的大阿姨日前病逝，她透露阿姨的最後一段路雖然困難，但是在睡夢中離世，面容格外安詳，離世原因是肺癌復發，與她的母親和二阿姨相似，「我母親的三個姊妹，過世的原因應該都是肺癌。我的母親和二阿姨在發現的時候，都是尾聲了。大阿姨是護理師，對疾病比較有概念，在70歲的時候就發現了，及早割除腫瘤。過了許多年，這個病還是繞了回來。」

▲吳淡如固定會去醫院檢查。（圖／翻攝吳淡如臉書）

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

在回憶中，吳淡如與大阿姨共度美好時光，童年回憶充滿溫暖，她特別提到，大阿姨一生致力於照顧病患和親友，始終保持平和的心態，這讓吳淡如感到無比敬佩，「這一輩子她都在幫病人，也一直照顧著親朋好友。永遠心平氣和地接受著人生的種種轉變。謝謝大阿姨。謝謝照顧。好人一生平安。」

吳淡如曾向大眾宣導健康檢查的重要性，只要家中有肺癌病史，就應該定期接受篩檢，並透露目前篩檢的手續費相當少，她自己僅付了500多元，有朋友因此去檢查而及早發現病灶。吳淡如過去透露，母親家族得到肺癌的比例非常高，且大多是女性，自從她聽從醫囑開始做肺部攝影，媽媽那邊的家人也都去做了檢查，約80%親戚檢查出問題，「命中率」相當高，所幸都是早期發現後治療。

▲吳淡如以驚人毅力完成挑戰，奪得亞軍。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

