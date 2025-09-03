被爆秘戀吳克群！　王心凌親上火線吐19字發聲了

▲王心凌被爆和吳克群過從甚密。（圖／天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌與圈內好友吳克群有著多年情誼，不過近來卻頻繁目擊一同搭機穿梭大陸和台灣，互動熱絡親密，有消息透露兩人不只同進同出，在機上王心凌如廁時，吳克群更會貼心在旁等候照料，展現超乎尋常的體貼，不過王心凌與吳克群所屬經紀公司都雙雙出面否認戀情，稍早，王心凌也在IG發文，疑似回應報導。

▲王心凌疑似以歌詞回應報導。（圖／翻攝自王心凌IG）

據「鏡週刊」報導，近年來兩人在大陸工作，有爆料者指稱，只要王心凌因工作飛往中國大陸，便經常在松山機場目擊吳克群的身影，更爆料，兩人即便在機上也是形影不離，當王心凌前往洗手間時，吳克群更會貼心起身護送，讓旁人忍不住猜測兩人的真實關係。

▲吳克群近來常赴大陸工作。（圖／翻攝自吳克群微博）



稍早王心凌也意有所指地在IG發文：「誰是誰，搞不清楚誰是誰，怎麼能說得天花亂墜。」以自己的歌曲《劈你的雷正在路上》歌詞疑似回應報導，而王心凌的公司「天晴娛樂」回應，近期王心凌飛往上海工作，都是有經紀人陪同，而吳克群方面則表示，最近在大陸有演唱會、音樂節活動等，上週就有兩場活動恰好都有遇到王心凌，只是同台演出而已。

