蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

記者田暐瑋／綜合報導

蕾菈於2日晚間宣布與丈夫湯宇離婚，結束了3年的婚姻關係，表示兩人在價值觀、生活節奏及人生目標上已出現不同的理解與追求，回顧蕾菈的感情歷程，18歲時曾結過一次婚，並育有一女，然而婚姻卻因丈夫出軌而破裂，之後和湯宇二婚後再度生下一子，卻仍以離婚畫下句點。

蕾菈表示，離婚並非衝動或爭吵的結果，而是經過長時間的誠實溝通後共同做出的選擇。她在18歲和交往2年的男友結婚，但懷孕期間發現男方劈腿，憤而離婚後生下一女，蕾菈坦言，婚姻的裂痕早已存在，儘管曾努力修復，最終無法克服背叛的痛苦，不過與前夫仍維持友好關係。

▲蕾菈於2日晚間宣布與丈夫湯宇離婚。（圖／翻攝自蕾菈IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

直到2021年遇見湯宇，蕾菈隔年就決定步入婚姻，曾經讚美湯宇是她遇過最好的男人，並坦言一度因為失婚身分，長達6、7年不敢再碰觸感情，和湯宇認識後，讓她有重組一個家的想法，當初結婚也是經過深思熟慮的選擇，並非衝動之舉，如今兩人決定分開，粉絲也力挺並獻上祝福。

在離婚聲明中，蕾菈強調兩人將共同養育孩子，並計劃在未來繼續以尊重和理解的方式相處，指出愛的形式多種多樣，這次他們選擇成為彼此的朋友和孩子的共同父母，兩人都會用最完整的愛來陪伴孩子成長，並相信情感連結與安全感比家庭形式更為重要。

▲蕾菈於2日晚間宣布與丈夫湯宇離婚。（圖／翻攝自蕾菈IG）