紀言愷業配照沒讓女兒穿衣！遭檢舉卻笑回6字挨轟　律師發聲了

紀言愷（JR）自從2020年當爸後，成了曬女兒狂魔，社群上幾乎都是父女的親暱互動，顯見其感情深厚，業配文上也不乏女兒身影。不過日前，紀言愷為洋芋片品牌po宣傳文，竟秀出女兒半裸穿內褲照，僅用卡通圖案後製遮住重要部位，引起網友檢舉認為相當不妥，恐有違反《兒少法》之嫌。

紀言愷6年前突然宣布和交往多年的圈外女友登記結婚，隔年升格當人父。這幾年，他的事業運大幅提升，手上有數個節目主持，業配工作也不少，除了工作以外，紀言愷幾乎將全部時間都留給女兒，不少廠商也看中父女互動，讓他帶著女兒分享業配產品。

貼幼女照片 尺度惹議

日前，紀言愷在臉書發文，幫洋芋片做業配廣告，因為商品名稱叫「纖盈裸芋片」，他po出和女兒的照片，女兒只穿著一條小內褲的裸上身照，紀言愷自己卻穿著背心，完全未露，引來網友紛紛留言「這個尺度太大」「怎麼會放女兒沒穿衣服的照片，太誇張了！」沒想到紀言愷不以為意回覆：「符合品牌名稱。」

▲紀言愷當爸後成為曬女狂魔，父女倆感情深厚。 （翻攝自紀言愷臉書）

網友也向本刊檢舉紀言愷po女兒裸身的照片，稱此舉有違反《兒少法》之嫌，而紀言愷則在幾天後，悄悄將該張照片刪除。

據律師表示，雖然小朋友沒穿上衣較為不妥，但文章照片並沒有任何性暗示，也沒有讓小朋友從事影響兒童健康的行為，所以還不算違反《兒童及少年福利與權益保障法》，或者是《兒童及少年性剝削條例》。

▲紀言愷（右）熱愛打籃球，今年還驚喜出賽世壯運籃球賽。 （翻攝自紀言愷臉書）

博美犬病逝 等投二胎

紀言愷和老婆結婚至今六年，但第二胎仍未有動靜，據悉是因為2022年他和老婆養的白色博美狗生病過世，兩人至今仍走不出傷痛，紀言愷把牠當作「大女兒」般疼愛，不論去哪都帶著，未料狗狗後來因心臟病離世。曾有特殊體質的朋友到紀言愷家作客，直問他跟老婆是不是一直有在避孕？原來是朋友看到狗狗靈魂其實一直待在他們身邊，並且在等一個機會。紀言愷聽到當下，便和老婆討論再拚一胎，但因考量兩人現階段心力都在培養女兒，二胎計畫還是決定先暫緩。

▲紀言愷和老婆暫時沒有懷第二胎的計畫。（翻攝自紀言愷IG）



