45座獎項加持！義大利「得獎機器」影后自爆最大軟肋　因恐飛症錯過國際影展

義大利國寶級影后瑪姬麗塔·貝（Margherita Buy），最近在療癒電影《十分鐘新鮮事》中飾演心理諮商師，以一句金句「能摧毀人類靈魂的，就是懦弱」，不僅激勵了片中女主角走出憂鬱，也讓她自己入圍義大利銀緞帶獎最佳女配角。然而，這位「得獎機器」卻自曝有個天大弱點，那就是「恐飛症」。

▲瑪姬麗塔貝最近在療癒電影《十分鐘新鮮事》中，飾演心理諮商師。（圖／海鵬提供）



儘管瑪姬麗塔·貝以7座大衛獎、8座銀絲帶獎、5座義大利金球獎等共45項獲獎資歷，傲視義大利影壇，被譽為「得獎機器」，但她卻坦承最害怕搭飛機。她透露，因為恐飛症，常常因此錯過許多拍片機會和頒獎典禮。

瑪姬麗塔·貝表示，雖然她非常害怕飛行，卻總讓自己勇敢嘗試，不願「恐飛症」阻止了她的旅行。但她也無奈地說：「有時我不得不放棄很多美好的事物：想邀請我的國際影展，甚至拍攝地太遠的電影。」這也讓外界看見，即使是光鮮亮麗的影后，也有著不為人知的人生弱點。

▲瑪姬麗塔貝在《十分鐘新鮮事》飾演心理專家布拉邦提醫師。（圖／海鵬提供）

瑪姬麗塔·貝出生於羅馬，大學主修戲劇藝術，畢業後即投身影視產業。她曾以電影處女作《第二個晚上》贏得「義大利金球獎」最佳新演員獎，1990年更以《人頭獅身的一週》奪下西班牙「聖賽巴提昂國際影展」影后大獎。從影至今近40年，她幾乎年年與獎結緣，光是「義大利奧斯卡」就有著入圍17次的驚人紀錄，累積超過45座演技大獎，被譽為義大利影壇的「得獎機器」。

▲出生醫生世家的瑪姬麗塔貝，雖以45座獎座傲視影壇，當年報考國家戲劇藝術學院卻未被錄取。（圖／海鵬提供）



在療癒新作《十分鐘新鮮事》中，瑪姬麗塔·貝飾演一位外貌嚴厲、內心慈悲的心理諮商師，為失婚失業的女作家碧揚卡開出「每天做十分鐘人生從未做過的事」的特殊處方箋，幫助她走出低谷、重啟人生。瑪姬麗塔·貝也坦言，多年來她一直在與「焦慮症」作戰，但她將其視為一種警覺和養分，甚至提醒自己「感同身受」，成功演繹這位心理諮商師，同時也療癒了自己。

▲瑪姬麗塔貝曾因「恐飛症」錯失國際影展。（圖／海鵬提供）



《十分鐘新鮮事》改編自義大利暢銷小說，並由《不只是閨蜜》女導演瑪利亞·索雷·托尼亞齊執導，自上映以來激勵不少觀眾，將於9月5日在台上映。