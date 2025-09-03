《咒》特效妝男神跨足時尚圈　金鐘獎得主儲旭曝「尺度超大BL劇」：有點害羞

記者蕭采薇／台北報導

「最帥特化師」的金鐘獎得主儲旭（儲榢逸），憑藉在影壇的卓越成就與獨特美學視角，近日受精品龍頭Louis Vuitton La Beauté之邀，出席其最新愛好合作盛會。活動現場眾星雲集，儲旭的現身更為這場時尚與藝術的跨界盛會增添光彩。

▲「最帥特化師」的金鐘獎得主儲旭（儲榢逸）。（圖／夸克傳媒提供）

儲旭以《紅衣小女孩》、《咒》、《誰是被害者》等驚悚經典作品，奠定他在影壇的「鬼片大師」地位，精湛的特效化妝實力更讓他贏得「最帥特化師」美譽。此次獲邀參與Louis Vuitton的品牌盛會，不僅展現他在時尚界的影響力，也突顯其國際能見度。

他在現場分享：「美的力量在於能夠觸動人心，無論是恐怖電影的驚悚氛圍，還是彩妝藝術的細膩層次，皆是情感與故事的載體。」他特別提到，這次合作的心情很不一樣，因為彩妝本身就是一種藝術語言，能表達情緒、性格，甚至是一個人內心的世界。他更讚賞Louis Vuitton將彩妝從「商品」提升到「藝術與文化」的高度，讓他深感共鳴。

▲儲旭獲邀參與Louis Vuitton的品牌盛會。（圖／夸克傳媒提供）

儲旭指出，Louis Vuitton過去曾與許多藝術家合作，將品牌價值延伸至更廣的文化層次，這點也讓他產生連結。他認為品牌不僅僅強調奢華，而是把個人想法、藝術精神與文化力量融合，傳遞給更多人。「能夠參與其中，我覺得自己也像被帶進了一場藝術與時尚的對話。」對他而言，這次合作更像是一場跨界的藝術實驗，既時尚又充滿文化深度，也讓他重新思考「妝」與「人」的關係，將特效化妝延伸至另一個維度。

▲儲旭自2007年投身影視特效製作。（圖／夸克傳媒提供）

儲旭自2007年投身影視特效製作，作品橫跨周星馳《美人魚》、台灣驚悚代表作《紅衣小女孩》、《咒》，以及《誰是被害者》、《逆局》等，更曾榮獲第53屆金鐘獎最佳美術設計，並入圍第59屆金馬獎最佳造型設計。身兼特效化妝師、演員、製片人與教師等多重身份，他以跨界能量持續開創新局，近年更將觸角拓展至時尚與音樂，展現多元魅力。

▲儲旭身兼特效化妝師、演員、製片人與教師等多重身份。（圖／夸克傳媒提供）



談及近況，他形容今年「很特別也很充實」。去年剛與香港《見鬼10》導演彭發合作一檔戲，今年特化工作量反而減少，大約只有三部電影，但演出邀約卻明顯增加。「本來都只是去聊特化的工作，結果最後都被導演抓去演電影。」他更語出驚人地透露：「接下來十月將有一部BL劇上映，是今年相當重要的作品，尺度也讓我覺得有點害羞。」

▲儲旭將有一部BL劇上映，尺度也讓他覺得有點害羞。（圖／夸克傳媒提供）



除此之外，他正籌備一張個人EP，將特效化妝與音樂結合，以跨界方式呈現完整的視覺藝術，加入專屬的個人性格。他期待這些新嘗試能帶來更多驚喜，「希望大家能看到一個不一樣的我。」