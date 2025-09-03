女星遭電視台人士性侵拍照！　江祖平連發文怒：該把名字說出來了

▲女星遭電視台男性侵！江祖平怒飆：該把名字說出來了。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

藝人江祖平上月18日揭露一名女演員遭某電視台體制內男性性侵及偷拍，當時呼籲外界不要猜測涉事電視台，只希望社會尊重女性。然而，江祖平2日在Threads連續發文，並怒斥「用完了！姦完了，就說希望退回朋友？你真他媽的以為世界繞著你轉嗎！」似乎打算公開加害者身分，引發關注。

江祖平起初曾強調尊重受害者隱私，但她2日發文表示加害者並未道歉，而是選擇離職了事，讓她氣憤不已，並稱「是該把一些事實、名字、過程說出來了」。不過隨後，她將帳號設為私人，暫停公開動態。

江祖平在Threads上寫下「原來壓力是這樣…好吧」，並疑似試圖點名加害者，表示「@誰…比較好呢？」兩小時後，她再度發文表示，由於捨不得受害者，又覺得保持沉默不公平，因此考慮將事件經過、姓名及相關事實公開。她批評加害者「連一份真心道歉都沒有，還堅持自己沒錯」，並呼籲各界給她時間，「晚點還有排程，所有實情都會出現」。

同日稍晚，江祖平再發文暗示對方以離職逃避責任，「以為離職就沒事？」並附上夜景照片，用激烈言語抨擊加害者行徑。後來，她為先前飆出的髒話道歉，並說該女演員「『她』真的在等一段家庭跟『個人』的道歉，但目前沒有等到。」

江祖平目前已將Threads帳號設為私人，外界推測她可能正在籌備後續行動，引發媒體及網友關注。