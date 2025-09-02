ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

朴敏英「雙頰凹陷」嚇壞粉絲
LINE「14款免費貼圖」
龍龍被爆買信義區豪宅傻眼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

威廉 許效舜 向太 陳嵐 向華強 江蕙 陳喬恩 李明川

校園霸凌韓劇10大人氣榜！　朴志訓靠這部奪青龍獎新人

文／網路溫度計

根據韓國教育部曾在2023年發布一份調查報告，調查「2022年第二期校園霸凌」結果顯示全體學生有1.6%表示遭受霸凌，回答「幾乎每日」遭受霸凌的同學比例為高中生32%、國中生23.6%、小學生20.0%。這不只證明校園霸凌在韓國社會是一個長期且嚴重的問題，更反映出韓國高度競爭的升學文化、根深蒂固的階級觀念，以及對受害者保護不足的體制。近年來韓國頻傳震驚社會的真實事件，這些案件的曝光，不僅讓民眾對校園暴力的嚴重性感到憤怒，也引發了社會對體制改革的呼聲。

隨著民眾對於校園霸凌的意識提高，韓國影視作品中也出現了大量的相關題材，像是《黑暗榮耀》中源自忠清北道「電捲棒霸凌」事件、《少年法庭》中改編的高中生分屍案等等，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理了十部討論度最高的「校園霸凌韓劇TOP 10」，這些作品在揭示與反思校園霸凌議題上扮演了重要角色，不僅讓大眾正視校園暴力，也為受害者發聲。

NO.10 《第三人稱復仇》

[廣告]請繼續往下閱讀...

Disney+於2022年推出的暗黑韓劇《第三人稱復仇》，是一部充滿懸疑與復仇的校園劇，由一票人氣新生代演員辛叡恩、朴所羅門、徐志焄、鄭秀彬、蔡相宇、李垂珉等人出演，在一開播後便引起熱議。劇情周旋在多重人格、重組家庭、同性戀困境等青少年相關議題，講述一名高中生在離奇死亡後，雙胞胎妹妹為了復仇轉學到哥哥生前就讀的高中，在找尋真相的過程中，逐步揭開校園霸凌背後不為人知的殘酷黑幕。

《第三人稱復仇》的故事不同於單純的受害者復仇，它將校園霸凌與懸疑推理結合，再加上「以暴制暴」的復仇設定，讓劇情充滿未知的刺激感，同時深度的探討著受害者、加害者以及旁觀者之間的複雜關係，呈現出這些霸凌行為的殘酷與權力不對等，引發觀眾思考復仇的必要性。該劇不僅創下當時Disney+史上收視率最高的原創影集，更讓飾演女主角的辛叡恩獲得青龍電視劇大賞的新人獎，看過的觀眾都表示「整部劇都很精彩，每一集都有新的懸念和線索，劇情超棒」、「前幾集都猜不到兇手是誰，大家都很可疑」、「每個人物形象都很飽滿，都很有自己的想法」。

NO.9 《清潭國際高等學校》

《清潭國際高等學校》自2023年播出以來，就因其獨特又尖銳的劇情引起高度討論，第二季在上線幾日就登上熱播榜第二名，不同於傳統霸凌作品中直面的暴力描繪，該劇將故事核心圍繞在金錢與權力所導致的階級壓迫，劇中直白地呈現「貧窮就是原罪」的扭曲價值觀，讓觀眾正視韓國社會中，財閥子女如何利用自身權勢，對弱勢群體進行精神與實質上的霸凌，引發了強烈的社會共鳴與反思。

另外，人氣女團Red Velvet的成員Yeri在該劇中飾演校園女王，有別於以往甜美的形象，化身高傲的惡女，令觀眾相當印象深刻，本劇整體聚焦於因貧富差距而引起的「校園霸凌」，故事以一樁校園命案開啟，貧困家庭出身的金惠仁意外獲得進入貴族學校「清潭國際高等學校」就讀的機會，但在學校裡受到嚴重霸凌與排擠，更為了在殘酷的階級世界中生存，不得不被捲入權力鬥爭與神祕的命案中。

今年推出的第二季重新聚集了這群富二代高中生，延續第一季的劇情，金惠仁再度成為第二宗墜樓謀殺案的唯一目擊者，同時也成為了最大嫌疑人，轉學生新角色的加入、白濟娜父母離婚種種事情接踵而來，讓第二季也充滿未知的變數。

NO.8 《名校的階梯》

由盧正義、李彩玟、金載原等多位新生代實力派演員主演的《名校的階梯》，在Netflix上線一周內變累積630萬的觀看量，位居非英語劇集收視榜第一，盧正義也以亮眼的外貌與強大的氣場，完美駕馭了「校園女王」這個角色，讓該劇成為在社群上被廣泛討論的焦點之一。

《名校的階梯》的故事描述只有0.01%上流學生能進入的朝信高中，這所學校由少數權貴家庭的子女掌控，形成森嚴的階級制度，在扭曲的價值觀念影響下，展開各種暗黑校園故事、財閥富二代之間的血腥鬥爭，該劇的亮點在於它毫不避諱地呈現了金錢與權力如何主導校園階級，同時也融入了校園命案的懸疑推理，使得故事充滿反轉與驚喜，讓這部劇在播出期間保持了極高的討論度。

NO.7 《模範計程車》

由韓國影帝李帝勳搭檔李絮、表藝珍所主演的《模範計程車》，被稱為是2021年必看的神劇之一，第一季創下最高收視率16%，並延續好口碑推出第二季，2023年播出後便打破第一季的紀錄，收視突破20%、討論度依舊超高，同時也對韓國社會產生不小的影響。

《模範計程車》改編自同名網路漫畫，故事圍繞著一間看似普通的計程車公司「彩虹運輸」，這家公司表面上是一間計程車行，但實際上是一家專門「代客復仇」的服務機構，行動代號稱做「模範計程車」，專門保護被法律忽略的被害者們。男主角金道奇（李帝勳 飾）曾是一名特種部隊軍官，因家人被無辜殺害而對司法失去信心，並加入了彩虹運輸，成為一名模範司機，駕駛著一台特別改裝的計程車，替受害者們設計各種精密的復仇計畫。

該劇最大的亮點在於其「以暴制暴」的核心概念，彩虹運輸的成員用幽默又帶點狠勁的方式使兇手自食惡果，讓大家在觀看時能夠獲得極大的痛快感。另一方面，劇中許多橋段也是改編自真實事件，像是第三集的受害男同學因來自弱勢家庭，有著一位賣魚的喑啞母親，而受到班上同學的毆打凌虐、脫衣羞辱、勒索金錢、車禍斷腳等欺凌，向老師、學校與警察求助無門後，轉而尋求「彩虹運輸」的復仇服務，為了完成委託，李帝勳扮演成老師潛入校園，沒想到竟被惡霸學生搶錢、設局仙人跳，陷入了困境，網友們紛紛表示「每集都很好看，都有惡人惡行，幸好有主角為他們復仇，大快人心」、「不只是復仇爽劇，還有許多值得深思的的議題」、「這部無論選角劇本都是韓劇天花板了」。

NO.6 《弱美男英雄Class》

《弱美男英雄Class 1》於2022年一播出便受到熱烈的反響，更讓男主角朴志訓獲得青龍電視劇部門的新人男演員獎，2025年推出第二季，以610萬觀看次數成為非英語節目冠軍，在外國劇評網Rotten Tomatoes上，被稱讚大膽地觸碰了青少年內心深處的創傷，同時點出大人責任缺失的現象，能讓觀眾反思韓國社會制度的漏洞。

該劇改編自同名網路漫畫，2018年在韓國LINE WEBTOON上線後就獲得超高分評價，故事圍繞著在外表看似柔弱、身材瘦小的資優生延時恩（朴志訓 飾），他以優異的成績和超乎常人的智慧，在校園中總能獨善其身，遠離一切麻煩。然而，當他成為校園霸凌的目標後，他不再選擇忍讓，而是利用頭腦、智慧和周密計畫，與同樣遭受霸凌的同學組成聯盟，對校園霸凌者展開一場又一場「以暴制暴」的反擊。

雖然整部劇是以常見的「校園霸凌」作為主題，不過主角卻是一位沒有高壯體魄的資優生，利用高超的智慧與觀察力，將任何物品都變成武器，用「以智取勝」的復仇模式，讓觀眾為主角的巧思拍案叫絕。值得一提的是，飾演男主角的朴志訓原為偶像出身，他在劇中展現了令人驚豔的演技，完美詮釋了角色冷靜又帶點瘋狂的雙面性格，將面對霸凌時的恐懼、反擊時的狠戾，以及與朋友之間的真摯情感，都演繹得淋漓盡致，憑藉該劇成功轉型為演技派演員。《弱美男英雄Class 1》以其獨特的暴力美學和寫實的打鬥場面，重新定義了校園霸凌劇，不僅寫實地呈現了肢體暴力，也刻劃了精神層面的壓迫與人性的扭曲。寫實的劇情引發許多觀眾的共鳴，不只深入探討暴力產生的根源，以及受害者與加害者之間的複雜關係，更讓人思考「以暴制暴」是否真的能解決問題？當一個人被逼到極致時，會做出怎樣的選擇？

NO.5 《殭屍校園》

《殭屍校園》是一部由Netflix製作發行的校園驚悚劇，在上線後就迅速成為全球熱門影集，不僅在多個國家登上收視冠軍，更延續了韓國殭屍影視作品的熱潮。故事的背景設定在一所高中，講述一場突如其來的殭屍病毒在校園內爆發，迅速蔓延至全鎮，一群被困在校園裡的學生，必須利用智慧和勇氣，在有限的空間與物資下，團結一心對抗殭屍，努力求生。

《殭屍校園》以其精良的製作水準，為觀眾帶來極致的感官刺激，像是劇中行動敏捷、妝化寫實的殭屍，加上極其血腥的動作場面，讓觀看者從頭到尾都處於高度緊張的狀態。另外，整部劇最重要的劇情元素—「校園霸凌」，是整個殭屍危機的起源。殭屍病毒是由一名被霸凌的學生的父親，為了保護孩子而發明，希望能讓他變得強大。然而，病毒卻意外失控，導致了一場世紀災難，劇中也將霸凌者描寫得比殭屍更為殘酷，尤其是反派霸凌者尹奎男，曾逼迫女同學脫衣、強拍裸體，即使在殭屍末日中，他依然不改其惡劣本性，利用暴力與權力支配他人，就算他沒有被殭屍病毒完全感染，卻展現出比殭屍更強大的生存能力和更邪惡的人性，而這正是這部劇想傳達的訊息，真正的怪物並非殭屍，而是那些毫無人性的霸凌者。

NO.4 《女神降臨》

2020年開播的《女神降臨》是由「臉蛋天才」車銀優與氣質女星文佳煐共同主演，同時也捧紅了「最苦情男二」黃寅燁一角，詼諧幽默的劇情以及俊男美女的三角戀，讓每集播出後收視不斷飆升，被視為2020年的話題韓劇之一。

該劇為改編自同名網路漫畫的校園浪漫喜劇，故事講述一位對外貌感到極度自卑的高中女生任朱靜（文佳煐 飾），在長期遭受校園霸凌後，決定透過高超的化妝技術，將自己打造成人見人愛的「女神」。在轉學到新學校後，她與內心卻充滿傷痕的校園男神李修豪（車銀優飾）相遇，兩人在相處中互相分享祕密並逐漸成長。同時，她也與另一位酷帥有型的「校園惡霸」韓書竣（黃寅燁 飾）發展出複雜的三角關係，交織出一段酸甜交織的青春故事。

這部劇最大的亮點在於它直接探討韓國社會根深蒂固的「外貌至上主義」，女主角任朱靜在轉學前，因為外貌不符合主流審美，像是臉上有痘痘、眉毛粗黑等特徵，而成為同學嘲笑與排擠的對象，即使只是未經世事的高中校園中，也容易因為外貌問題而被刻意孤立，透過女主角在素顏與妝後判若兩人的形象，揭示了許多韓國女性因為外貌而遭受的歧視、霸凌與自卑的困境。雖然整部劇以浪漫喜劇包裝，卻深刻傳達了對抗校園霸凌與外貌焦慮的核心訊息，引發了觀眾的廣泛共鳴與反思。

NO.3《金字塔遊戲》

把校園霸凌當作排名遊戲，你能在班上生存下去嗎？TVING推出的心理驚悚劇《金字塔遊戲》，不僅是人氣女團成員張員瑛親姐姐「張多雅」的首部出道作，新穎暗黑的校園題材也讓該劇在韓國掀起不小的轟動。劇情描述一所女子高中的班級，班上每個月都會進行「金字塔遊戲」的投票，這個遊戲會將班上每位同學劃分成不同等級，最低等級的F會被高等級的學生合法霸凌，霸凌的方式從拳打腳踢、餵蟲到用煙蒂頭燙手、用塑膠袋蓋布袋放狗叫聲都有，最殘酷的「加官晉爵」，則是把紙放在臉上灌水使其無法呼吸。而讓這些可怕霸凌發生的始作俑者，竟然是外表猶如天使的公主大人「白夏凜」（張多雅 飾），身為集團理事長女兒的她完全不把師長放在眼裡，以進行如此恐怖的生存遊戲為樂。不過，剛轉到這個班級的轉學生成秀智（苞娜 飾）試圖聯合班上的同學擊破這個殘忍的遊戲，即使自己也淪落為班級的最底層，她也下定決心要找出遊戲的漏洞，徹底推翻白夏凜所建構的地獄。

校園就如同社會的縮影，透過階級制度來合理化欺凌他人的理由，《金字塔遊戲》以「投票排名的生存賽」來隱喻擁有雄厚背景的人是如何操弄整個社會，飾演抵抗上層階級的主角苞娜也在記者會表示，雖然劇中的校園暴力橋段只是演戲，但拍攝時其實心裡非常痛苦，她希望這種現象一定要消失，並且需要有更多成年人的關注。

NO.2《MOVING 異能》

▲▼十大高分校園霸凌韓劇。（圖／Disney+提供）

▲《MOVING 異能》。（圖／Disney+提供） 

由Disney+耗巨資製作的超能大劇《MOVING 異能》在上線首週，便創下Disney+韓國原創影集最高觀看時數的紀錄，該平台的的月活躍用戶數也在一個月內激增了46%，在韓國、台灣、香港、日本等亞太地區的熱播榜上排名第一，更在全球OTT影視排名網站上進入了前25名，該作品不僅成為Disney+的招牌門面代表作，更在社群平台上引起高度熱議，

此劇由影帝趙寅成、影后韓孝周、柳承龍領銜主演，再加上新生代演員高允貞、李正河、金成均參演，劇情集結了愛情、親情、政府及超能力多樣的豐富層面。故事在講述一群潛藏在社會中的超能力者，為了躲避殺生之禍而被迫隱姓埋名成為普通人。主角們將自己原本的身分埋藏，也要隱藏自己也擁有超能力的孩子們。即使如此，還是不停地被政府追殺，孩子們的天賦被發現而引發的一連串危險。

相較於以往主要在講述拯救全世界的超級英雄電影，此劇更聚焦於市井小民的故事上，各個超能力者都有自己的家庭背景，他們所奮戰的理由都只是為了保護自己最親近的親人們，每個角色的來歷及人生都有不同的支線，像是精選輯一樣分成不同集向觀眾娓娓道來。

而校園霸凌則是劇情中非常重要的元素之一，對身為高中生的角色們產生了深遠的影響，在劇中擁有異能的孩子們，因為害怕自己的能力被發現而刻意隱藏，但當異能不經意展現時，他們就可能成為被霸凌的對象。像是金奉皙（李正河 飾）為了隱藏自己會飛的異能，必須時刻背著沉重的書包，並被同儕取笑為「胖子」；擁有超強自癒能力的張喜秀（高允貞 飾），為了保護被霸凌的好友，不惜隻身對抗高達17名男同學，雖然最終遭到開除轉學，但充滿視覺衝擊的打鬥過程，充分展現了「以暴制暴」的抗爭方式，《MOVING 異能》透過精湛的特效技術和扎實的劇本，深刻刻劃了超能力者背後的人性掙扎、親情與愛情，成功將「英雄片」與「韓式情感」完美融合，為韓國影視開闢了全新的類型。

NO.1《黑暗榮耀》

▲《黑暗榮耀》。（圖／Netflix提供）

▲《黑暗榮耀》。（圖／Netflix提供）

Netflix於2022年製作發行的《黑暗榮耀》找來韓劇女王宋慧喬擔綱主演，不僅在韓國國內獲得巨大的成功，更迅速衝上Netflix全球非英語劇集的收視冠軍，並同時引發了大眾對校園霸凌議題的關注與討論，被視為一部具有強大社會影響力的現象級作品。

故事圍繞著高中時期曾遭受殘酷霸凌的女主角文東恩（宋慧喬 飾），她因霸凌而被迫退學，失去了一切，並在心中埋下了復仇的種子。多年後，精心策劃了一場針對霸凌者的復仇，她以加害者子女的班導師身分重新出現，一步步將當年所有霸凌者拉入她所設下的陷阱，展開一場毀滅性、無聲無息的報復。

這是宋慧喬首次挑戰復仇題材，打破了過去的戲路框架，獲得觀眾和評論家的一致好評，為她的演藝事業迎來了新的高峰。除此之外，劇中的霸凌情節也是整部作品的核心，其殘酷程度不僅震驚了所有觀眾，甚至是取自於真實事件，像是其中最令人髮指的「電捲棒事件」就是改編自2006年一樁發生於韓國忠清北道清州一所中學的真實案件，加害者用加熱的電捲棒燙傷受害者的手臂、胸口、大腿等身體多處，並在傷口結痂後再將其撕下，用同樣的手法再次施暴，殘忍的手法令人不寒而慄。慶幸的是，在《黑暗榮耀》播出後，許多受害者因此獲得發聲的勇氣，推動韓國社會對「校園暴力」的法律與制度改革，像是有國會議員提出修正案，希望延長霸凌紀錄的保留時間，讓加害者付出更長久的代價，該劇成為了引發社會變革與公共討論的催化劑。

▲▼十大高分校園霸凌韓劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲校園霸凌題材10大人氣韓劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

網路溫度計第三人稱復仇清潭國際高等學校名校的階梯模範計程車弱美男英雄Class殭屍校園女神降臨金字塔遊戲MOVING異能黑暗榮耀

推薦閱讀

YTR蕾菈宣布離婚！　掰了3年婚：人生目標有不同的追求

YTR蕾菈宣布離婚！　掰了3年婚：人生目標有不同的追求

2小時前

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」　昔讚湯宇：是對我最好的男人

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」　昔讚湯宇：是對我最好的男人

2小時前

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

14小時前

台AV女優看病「被醫生掀瀏海摸額頭」　她嚇傻：比裸奔還赤裸

台AV女優看病「被醫生掀瀏海摸額頭」　她嚇傻：比裸奔還赤裸

3小時前

YTR查理懷孕27週「留瑞典待產」　列4困擾拒回台生：不用再勸我

YTR查理懷孕27週「留瑞典待產」　列4困擾拒回台生：不用再勸我

2小時前

二壘妹濕身「泳衣緊貼」大解放！　側面挖空形狀被看光

二壘妹濕身「泳衣緊貼」大解放！　側面挖空形狀被看光

1小時前

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

9/1 18:11

朴敏英暴瘦「雙頰凹陷」嚇壞粉絲　親曝真實近況：體重又降了

朴敏英暴瘦「雙頰凹陷」嚇壞粉絲　親曝真實近況：體重又降了

3小時前

H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」　產檢獲開機許可嗨翻

H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」　產檢獲開機許可嗨翻

6小時前

蕭敬騰岳父突緊急送醫！　牽愛妻病房前集氣...經紀公司曝光現況

蕭敬騰岳父突緊急送醫！　牽愛妻病房前集氣...經紀公司曝光現況

6小時前

獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

8/31 11:39

龍龍被爆「一個業配收50萬」買信義區豪宅　她傻眼：沒餓死算命大

龍龍被爆「一個業配收50萬」買信義區豪宅　她傻眼：沒餓死算命大

2小時前

熱門影音

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD
范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
蔡依林攝影視角公開　模仿拍藝人神祕運鏡

蔡依林攝影視角公開　模仿拍藝人神祕運鏡
Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real
Red Velvet Joy首接台灣代言　曾誤信美容偏方爛臉「還弄得很髒亂」

Red Velvet Joy首接台灣代言　曾誤信美容偏方爛臉「還弄得很髒亂」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

看更多

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

即時新聞

剛剛
剛剛
40分鐘前10

《穿Prada的惡魔》真實原型卸任！　Vogue新任美女總編曝光

1小時前40

二壘妹濕身「泳衣緊貼」大解放！　側面挖空形狀被看光

1小時前20

校園霸凌韓劇10大人氣榜！　朴志訓靠這部奪青龍獎新人

1小時前20

史上首次！安娜貝爾、鬼修女合體現身《厲陰宅》首映會　粉絲驚：世紀同框

2小時前918

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」　昔讚湯宇：是對我最好的男人

2小時前21

龍龍被爆「一個業配收50萬」買信義區豪宅　她傻眼：沒餓死算命大

2小時前3262

YTR蕾菈宣布離婚！　掰了3年婚：人生目標有不同的追求

2小時前30

YTR查理懷孕27週「留瑞典待產」　列4困擾拒回台生：不用再勸我

3小時前10

朴敏英暴瘦「雙頰凹陷」嚇壞粉絲　親曝真實近況：體重又降了

3小時前145

台AV女優看病「被醫生掀瀏海摸額頭」　她嚇傻：比裸奔還赤裸

讀者迴響

熱門新聞

  1. YTR蕾菈宣布離婚！
    2小時前6262
  2. 蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」
    2小時前1617
  3. 老公想「邊看A片邊做」！結果超慘
    14小時前7628
  4. 台AV女優看病「被醫生掀瀏海摸額頭」　她嚇傻
    3小時前265
  5. YTR查理懷孕27週「留瑞典待產」　列4困擾拒回台生
    2小時前4
  6. 二壘妹濕身「泳衣緊貼」大解放！　側面挖空形狀被看光
    1小時前6
  7. 威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」
    9/1 18:113219
  8. 朴敏英暴瘦「雙頰凹陷」親曝真實近況：體重又降了
    3小時前2
  9. H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」　產檢獲開機許可嗨翻
    6小時前229
  10. 蕭敬騰岳父突緊急送醫！　牽愛妻病房前集氣...經紀公司曝光現況
    6小時前2612
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合