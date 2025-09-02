校園霸凌韓劇10大人氣榜！　朴志訓靠這部奪青龍獎新人

文／網路溫度計

根據韓國教育部曾在2023年發布一份調查報告，調查「2022年第二期校園霸凌」結果顯示全體學生有1.6%表示遭受霸凌，回答「幾乎每日」遭受霸凌的同學比例為高中生32%、國中生23.6%、小學生20.0%。這不只證明校園霸凌在韓國社會是一個長期且嚴重的問題，更反映出韓國高度競爭的升學文化、根深蒂固的階級觀念，以及對受害者保護不足的體制。近年來韓國頻傳震驚社會的真實事件，這些案件的曝光，不僅讓民眾對校園暴力的嚴重性感到憤怒，也引發了社會對體制改革的呼聲。

隨著民眾對於校園霸凌的意識提高，韓國影視作品中也出現了大量的相關題材，像是《黑暗榮耀》中源自忠清北道「電捲棒霸凌」事件、《少年法庭》中改編的高中生分屍案等等，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理了十部討論度最高的「校園霸凌韓劇TOP 10」，這些作品在揭示與反思校園霸凌議題上扮演了重要角色，不僅讓大眾正視校園暴力，也為受害者發聲。

NO.10 《第三人稱復仇》

Disney+於2022年推出的暗黑韓劇《第三人稱復仇》，是一部充滿懸疑與復仇的校園劇，由一票人氣新生代演員辛叡恩、朴所羅門、徐志焄、鄭秀彬、蔡相宇、李垂珉等人出演，在一開播後便引起熱議。劇情周旋在多重人格、重組家庭、同性戀困境等青少年相關議題，講述一名高中生在離奇死亡後，雙胞胎妹妹為了復仇轉學到哥哥生前就讀的高中，在找尋真相的過程中，逐步揭開校園霸凌背後不為人知的殘酷黑幕。

《第三人稱復仇》的故事不同於單純的受害者復仇，它將校園霸凌與懸疑推理結合，再加上「以暴制暴」的復仇設定，讓劇情充滿未知的刺激感，同時深度的探討著受害者、加害者以及旁觀者之間的複雜關係，呈現出這些霸凌行為的殘酷與權力不對等，引發觀眾思考復仇的必要性。該劇不僅創下當時Disney+史上收視率最高的原創影集，更讓飾演女主角的辛叡恩獲得青龍電視劇大賞的新人獎，看過的觀眾都表示「整部劇都很精彩，每一集都有新的懸念和線索，劇情超棒」、「前幾集都猜不到兇手是誰，大家都很可疑」、「每個人物形象都很飽滿，都很有自己的想法」。

NO.9 《清潭國際高等學校》

《清潭國際高等學校》自2023年播出以來，就因其獨特又尖銳的劇情引起高度討論，第二季在上線幾日就登上熱播榜第二名，不同於傳統霸凌作品中直面的暴力描繪，該劇將故事核心圍繞在金錢與權力所導致的階級壓迫，劇中直白地呈現「貧窮就是原罪」的扭曲價值觀，讓觀眾正視韓國社會中，財閥子女如何利用自身權勢，對弱勢群體進行精神與實質上的霸凌，引發了強烈的社會共鳴與反思。

另外，人氣女團Red Velvet的成員Yeri在該劇中飾演校園女王，有別於以往甜美的形象，化身高傲的惡女，令觀眾相當印象深刻，本劇整體聚焦於因貧富差距而引起的「校園霸凌」，故事以一樁校園命案開啟，貧困家庭出身的金惠仁意外獲得進入貴族學校「清潭國際高等學校」就讀的機會，但在學校裡受到嚴重霸凌與排擠，更為了在殘酷的階級世界中生存，不得不被捲入權力鬥爭與神祕的命案中。

今年推出的第二季重新聚集了這群富二代高中生，延續第一季的劇情，金惠仁再度成為第二宗墜樓謀殺案的唯一目擊者，同時也成為了最大嫌疑人，轉學生新角色的加入、白濟娜父母離婚種種事情接踵而來，讓第二季也充滿未知的變數。

NO.8 《名校的階梯》

由盧正義、李彩玟、金載原等多位新生代實力派演員主演的《名校的階梯》，在Netflix上線一周內變累積630萬的觀看量，位居非英語劇集收視榜第一，盧正義也以亮眼的外貌與強大的氣場，完美駕馭了「校園女王」這個角色，讓該劇成為在社群上被廣泛討論的焦點之一。

《名校的階梯》的故事描述只有0.01%上流學生能進入的朝信高中，這所學校由少數權貴家庭的子女掌控，形成森嚴的階級制度，在扭曲的價值觀念影響下，展開各種暗黑校園故事、財閥富二代之間的血腥鬥爭，該劇的亮點在於它毫不避諱地呈現了金錢與權力如何主導校園階級，同時也融入了校園命案的懸疑推理，使得故事充滿反轉與驚喜，讓這部劇在播出期間保持了極高的討論度。

NO.7 《模範計程車》

由韓國影帝李帝勳搭檔李絮、表藝珍所主演的《模範計程車》，被稱為是2021年必看的神劇之一，第一季創下最高收視率16%，並延續好口碑推出第二季，2023年播出後便打破第一季的紀錄，收視突破20%、討論度依舊超高，同時也對韓國社會產生不小的影響。

《模範計程車》改編自同名網路漫畫，故事圍繞著一間看似普通的計程車公司「彩虹運輸」，這家公司表面上是一間計程車行，但實際上是一家專門「代客復仇」的服務機構，行動代號稱做「模範計程車」，專門保護被法律忽略的被害者們。男主角金道奇（李帝勳 飾）曾是一名特種部隊軍官，因家人被無辜殺害而對司法失去信心，並加入了彩虹運輸，成為一名模範司機，駕駛著一台特別改裝的計程車，替受害者們設計各種精密的復仇計畫。

該劇最大的亮點在於其「以暴制暴」的核心概念，彩虹運輸的成員用幽默又帶點狠勁的方式使兇手自食惡果，讓大家在觀看時能夠獲得極大的痛快感。另一方面，劇中許多橋段也是改編自真實事件，像是第三集的受害男同學因來自弱勢家庭，有著一位賣魚的喑啞母親，而受到班上同學的毆打凌虐、脫衣羞辱、勒索金錢、車禍斷腳等欺凌，向老師、學校與警察求助無門後，轉而尋求「彩虹運輸」的復仇服務，為了完成委託，李帝勳扮演成老師潛入校園，沒想到竟被惡霸學生搶錢、設局仙人跳，陷入了困境，網友們紛紛表示「每集都很好看，都有惡人惡行，幸好有主角為他們復仇，大快人心」、「不只是復仇爽劇，還有許多值得深思的的議題」、「這部無論選角劇本都是韓劇天花板了」。

NO.6 《弱美男英雄Class》

《弱美男英雄Class 1》於2022年一播出便受到熱烈的反響，更讓男主角朴志訓獲得青龍電視劇部門的新人男演員獎，2025年推出第二季，以610萬觀看次數成為非英語節目冠軍，在外國劇評網Rotten Tomatoes上，被稱讚大膽地觸碰了青少年內心深處的創傷，同時點出大人責任缺失的現象，能讓觀眾反思韓國社會制度的漏洞。

該劇改編自同名網路漫畫，2018年在韓國LINE WEBTOON上線後就獲得超高分評價，故事圍繞著在外表看似柔弱、身材瘦小的資優生延時恩（朴志訓 飾），他以優異的成績和超乎常人的智慧，在校園中總能獨善其身，遠離一切麻煩。然而，當他成為校園霸凌的目標後，他不再選擇忍讓，而是利用頭腦、智慧和周密計畫，與同樣遭受霸凌的同學組成聯盟，對校園霸凌者展開一場又一場「以暴制暴」的反擊。

雖然整部劇是以常見的「校園霸凌」作為主題，不過主角卻是一位沒有高壯體魄的資優生，利用高超的智慧與觀察力，將任何物品都變成武器，用「以智取勝」的復仇模式，讓觀眾為主角的巧思拍案叫絕。值得一提的是，飾演男主角的朴志訓原為偶像出身，他在劇中展現了令人驚豔的演技，完美詮釋了角色冷靜又帶點瘋狂的雙面性格，將面對霸凌時的恐懼、反擊時的狠戾，以及與朋友之間的真摯情感，都演繹得淋漓盡致，憑藉該劇成功轉型為演技派演員。《弱美男英雄Class 1》以其獨特的暴力美學和寫實的打鬥場面，重新定義了校園霸凌劇，不僅寫實地呈現了肢體暴力，也刻劃了精神層面的壓迫與人性的扭曲。寫實的劇情引發許多觀眾的共鳴，不只深入探討暴力產生的根源，以及受害者與加害者之間的複雜關係，更讓人思考「以暴制暴」是否真的能解決問題？當一個人被逼到極致時，會做出怎樣的選擇？

NO.5 《殭屍校園》

《殭屍校園》是一部由Netflix製作發行的校園驚悚劇，在上線後就迅速成為全球熱門影集，不僅在多個國家登上收視冠軍，更延續了韓國殭屍影視作品的熱潮。故事的背景設定在一所高中，講述一場突如其來的殭屍病毒在校園內爆發，迅速蔓延至全鎮，一群被困在校園裡的學生，必須利用智慧和勇氣，在有限的空間與物資下，團結一心對抗殭屍，努力求生。

《殭屍校園》以其精良的製作水準，為觀眾帶來極致的感官刺激，像是劇中行動敏捷、妝化寫實的殭屍，加上極其血腥的動作場面，讓觀看者從頭到尾都處於高度緊張的狀態。另外，整部劇最重要的劇情元素—「校園霸凌」，是整個殭屍危機的起源。殭屍病毒是由一名被霸凌的學生的父親，為了保護孩子而發明，希望能讓他變得強大。然而，病毒卻意外失控，導致了一場世紀災難，劇中也將霸凌者描寫得比殭屍更為殘酷，尤其是反派霸凌者尹奎男，曾逼迫女同學脫衣、強拍裸體，即使在殭屍末日中，他依然不改其惡劣本性，利用暴力與權力支配他人，就算他沒有被殭屍病毒完全感染，卻展現出比殭屍更強大的生存能力和更邪惡的人性，而這正是這部劇想傳達的訊息，真正的怪物並非殭屍，而是那些毫無人性的霸凌者。

NO.4 《女神降臨》

2020年開播的《女神降臨》是由「臉蛋天才」車銀優與氣質女星文佳煐共同主演，同時也捧紅了「最苦情男二」黃寅燁一角，詼諧幽默的劇情以及俊男美女的三角戀，讓每集播出後收視不斷飆升，被視為2020年的話題韓劇之一。

該劇為改編自同名網路漫畫的校園浪漫喜劇，故事講述一位對外貌感到極度自卑的高中女生任朱靜（文佳煐 飾），在長期遭受校園霸凌後，決定透過高超的化妝技術，將自己打造成人見人愛的「女神」。在轉學到新學校後，她與內心卻充滿傷痕的校園男神李修豪（車銀優飾）相遇，兩人在相處中互相分享祕密並逐漸成長。同時，她也與另一位酷帥有型的「校園惡霸」韓書竣（黃寅燁 飾）發展出複雜的三角關係，交織出一段酸甜交織的青春故事。

這部劇最大的亮點在於它直接探討韓國社會根深蒂固的「外貌至上主義」，女主角任朱靜在轉學前，因為外貌不符合主流審美，像是臉上有痘痘、眉毛粗黑等特徵，而成為同學嘲笑與排擠的對象，即使只是未經世事的高中校園中，也容易因為外貌問題而被刻意孤立，透過女主角在素顏與妝後判若兩人的形象，揭示了許多韓國女性因為外貌而遭受的歧視、霸凌與自卑的困境。雖然整部劇以浪漫喜劇包裝，卻深刻傳達了對抗校園霸凌與外貌焦慮的核心訊息，引發了觀眾的廣泛共鳴與反思。

NO.3《金字塔遊戲》

把校園霸凌當作排名遊戲，你能在班上生存下去嗎？TVING推出的心理驚悚劇《金字塔遊戲》，不僅是人氣女團成員張員瑛親姐姐「張多雅」的首部出道作，新穎暗黑的校園題材也讓該劇在韓國掀起不小的轟動。劇情描述一所女子高中的班級，班上每個月都會進行「金字塔遊戲」的投票，這個遊戲會將班上每位同學劃分成不同等級，最低等級的F會被高等級的學生合法霸凌，霸凌的方式從拳打腳踢、餵蟲到用煙蒂頭燙手、用塑膠袋蓋布袋放狗叫聲都有，最殘酷的「加官晉爵」，則是把紙放在臉上灌水使其無法呼吸。而讓這些可怕霸凌發生的始作俑者，竟然是外表猶如天使的公主大人「白夏凜」（張多雅 飾），身為集團理事長女兒的她完全不把師長放在眼裡，以進行如此恐怖的生存遊戲為樂。不過，剛轉到這個班級的轉學生成秀智（苞娜 飾）試圖聯合班上的同學擊破這個殘忍的遊戲，即使自己也淪落為班級的最底層，她也下定決心要找出遊戲的漏洞，徹底推翻白夏凜所建構的地獄。

校園就如同社會的縮影，透過階級制度來合理化欺凌他人的理由，《金字塔遊戲》以「投票排名的生存賽」來隱喻擁有雄厚背景的人是如何操弄整個社會，飾演抵抗上層階級的主角苞娜也在記者會表示，雖然劇中的校園暴力橋段只是演戲，但拍攝時其實心裡非常痛苦，她希望這種現象一定要消失，並且需要有更多成年人的關注。

NO.2《MOVING 異能》

▲《MOVING 異能》。（圖／Disney+提供）

由Disney+耗巨資製作的超能大劇《MOVING 異能》在上線首週，便創下Disney+韓國原創影集最高觀看時數的紀錄，該平台的的月活躍用戶數也在一個月內激增了46%，在韓國、台灣、香港、日本等亞太地區的熱播榜上排名第一，更在全球OTT影視排名網站上進入了前25名，該作品不僅成為Disney+的招牌門面代表作，更在社群平台上引起高度熱議，

此劇由影帝趙寅成、影后韓孝周、柳承龍領銜主演，再加上新生代演員高允貞、李正河、金成均參演，劇情集結了愛情、親情、政府及超能力多樣的豐富層面。故事在講述一群潛藏在社會中的超能力者，為了躲避殺生之禍而被迫隱姓埋名成為普通人。主角們將自己原本的身分埋藏，也要隱藏自己也擁有超能力的孩子們。即使如此，還是不停地被政府追殺，孩子們的天賦被發現而引發的一連串危險。

相較於以往主要在講述拯救全世界的超級英雄電影，此劇更聚焦於市井小民的故事上，各個超能力者都有自己的家庭背景，他們所奮戰的理由都只是為了保護自己最親近的親人們，每個角色的來歷及人生都有不同的支線，像是精選輯一樣分成不同集向觀眾娓娓道來。

而校園霸凌則是劇情中非常重要的元素之一，對身為高中生的角色們產生了深遠的影響，在劇中擁有異能的孩子們，因為害怕自己的能力被發現而刻意隱藏，但當異能不經意展現時，他們就可能成為被霸凌的對象。像是金奉皙（李正河 飾）為了隱藏自己會飛的異能，必須時刻背著沉重的書包，並被同儕取笑為「胖子」；擁有超強自癒能力的張喜秀（高允貞 飾），為了保護被霸凌的好友，不惜隻身對抗高達17名男同學，雖然最終遭到開除轉學，但充滿視覺衝擊的打鬥過程，充分展現了「以暴制暴」的抗爭方式，《MOVING 異能》透過精湛的特效技術和扎實的劇本，深刻刻劃了超能力者背後的人性掙扎、親情與愛情，成功將「英雄片」與「韓式情感」完美融合，為韓國影視開闢了全新的類型。

NO.1《黑暗榮耀》

▲《黑暗榮耀》。（圖／Netflix提供）

Netflix於2022年製作發行的《黑暗榮耀》找來韓劇女王宋慧喬擔綱主演，不僅在韓國國內獲得巨大的成功，更迅速衝上Netflix全球非英語劇集的收視冠軍，並同時引發了大眾對校園霸凌議題的關注與討論，被視為一部具有強大社會影響力的現象級作品。

故事圍繞著高中時期曾遭受殘酷霸凌的女主角文東恩（宋慧喬 飾），她因霸凌而被迫退學，失去了一切，並在心中埋下了復仇的種子。多年後，精心策劃了一場針對霸凌者的復仇，她以加害者子女的班導師身分重新出現，一步步將當年所有霸凌者拉入她所設下的陷阱，展開一場毀滅性、無聲無息的報復。

這是宋慧喬首次挑戰復仇題材，打破了過去的戲路框架，獲得觀眾和評論家的一致好評，為她的演藝事業迎來了新的高峰。除此之外，劇中的霸凌情節也是整部作品的核心，其殘酷程度不僅震驚了所有觀眾，甚至是取自於真實事件，像是其中最令人髮指的「電捲棒事件」就是改編自2006年一樁發生於韓國忠清北道清州一所中學的真實案件，加害者用加熱的電捲棒燙傷受害者的手臂、胸口、大腿等身體多處，並在傷口結痂後再將其撕下，用同樣的手法再次施暴，殘忍的手法令人不寒而慄。慶幸的是，在《黑暗榮耀》播出後，許多受害者因此獲得發聲的勇氣，推動韓國社會對「校園暴力」的法律與制度改革，像是有國會議員提出修正案，希望延長霸凌紀錄的保留時間，讓加害者付出更長久的代價，該劇成為了引發社會變革與公共討論的催化劑。

校園霸凌題材10大人氣韓劇。