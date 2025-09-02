台AV女優看病「被醫生掀瀏海摸額頭」　她嚇傻：比裸奔還赤裸

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）去年進軍日本AV界，今年初在日本二度出道，平時會透過社群記錄生活的她，今（2）日在IG限動發文透露，去看醫生時被對方掀開瀏海摸額頭的舉動給嚇到，結果下秒才拿出耳溫槍，為此她無奈表示：「對於妹妹頭女生來說就是防護罩被打開，比在大街上裸奔還要赤裸欸！」

▲胎尼會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／tiny_219_）

胎尼透露，自己最近真的太累，導致連續兩天不但頭超痛，而且眼壓很高，甚至視線出現一半是灰黑色的狀況，只好趕緊找診所看病。她描述，看診的是一位有年紀的阿伯，在問診時，竟突然把她的瀏海掀起來。這個突如其來的舉動，讓胎尼當場嚇壞，她崩潰地形容，這感覺就像「防護罩被打開」，甚至「比在大街上裸奔還要赤裸。」

胎尼表示，這位老醫生在掀開她的瀏海後，竟是以最「原始」的方式，直接用手摸她的額頭來量體溫，在確認她沒發燒後，才又慢悠悠地拿出耳溫槍，對著她的耳朵量測。這讓胎尼當場傻眼，忍不住在心中吐槽：「靠邀這不就有科技的東西可以用嗎」，完全無法理解醫生的操作邏輯。

▲胎尼分享看醫生的過程。（圖／翻攝自Instagram／tiny_219_）

雖然整個問診過程充滿驚嚇與吐槽點，但胎尼也特別在文中澄清，自己並未感覺到被騷擾。她表示，「我確實沒覺得他想吃豆腐」，反而認為醫生當下的神情，很有「爸爸摸完女兒體溫鬆一口氣的感覺」，只是單純地想確認她有沒有發燒。