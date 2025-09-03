演《我們六個》地獄小三被罵爆！林雨葶曝「和解林作賢」對話過程

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，當年她澆熱水燙死元配、砸電鍋殺夫，被稱為「地獄小三」，在母親往生後，六個孩子必須自力更生，大姊帶著五個弟妹在生活夾縫中求生存。雖然該劇以在日前播畢，但討論度仍不減，近日演出小三「秋鳳」的林雨葶也接受了媒體的訪問。

目前35歲的林雨葶在2012年出道，曾演過《親愛壞蛋》、《商魂》、《無神之地不下雨》等台劇，這次在《我們六個》中演出關鍵角色「秋鳳」，從早期破壞家庭的小三到成為殺死6個小孩爸媽的殺人犯，細膩演技讓大批觀眾看得頭皮發麻。

林雨葶表示自己因為《我們六個》收到許多謾罵的留言，坦言這是出道以來第一次，回憶印象最深刻的訊息，表示有網友寫下「娶到妳這種，不如去自殺」，讓她相當意外，認為觀眾入戲罵自己就算了，怎麼還會波及到自己的老公，但她仍耐心回覆對方「不要為了這個事情造口業」。

事實上，林雨葶在拍攝《我們六個》之前，因為生女兒的關係休息了一年時間，當時對於秋鳳這個角色沒有想太多，只覺得是一個大挑戰，幸好到了片場天心、馬志翔都給予了很多幫助。而她被問及飾演秋鳳如此沈重的角色，心理壓力如何排解，她笑說「一回到家看到可愛的女兒，就會馬上回歸現實了。」

在《我們六個》發布記者會上，林雨葶跟劇中原型人物「大哥」林作賢有小聊一下，對方走過來跟她握手、合影，並說道「想跟妳和解、也跟自己和解」，她也馬上回應對方，坦言「心裡還是會有一點尷尬，很怕他的心情還沒有放下」。

不僅如此，林雨葶也分享了與林作賢的第一次見面，當時她正要拍攝定裝照，對方來到現場幫忙看角色的還原度，雖然有打招呼，但林作賢站遠遠地看著她，雙方並沒有太多的交流。回憶當天的對話，林雨葶笑說林作賢有跟她說「妳這個角色很惡毒、很壞喔」。

林作賢在先前的採訪中也曾透露，有許多人都希望可以翻拍《我們六個》的故事，當時他就說道「最難演出的角色是小三」。林雨葶也透露林作賢年少時期到台東看到李月桂欺負自己的妹妹，有動手打過對方，並透露「作賢大哥說過李月桂本人很兇，眼神非常兇狠」。

