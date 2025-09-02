Energy牛奶迎46歲「蜜桃大放送」！　預告雄蛋挑戰10米高空特技

▲ Energy為牛奶慶生。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「最殺唱跳男團」Energy將於9月6、7日於高雄巨蛋舉行《ALL IN 全面進擊》演唱會，距離演出不到一週的時間，五人每天投入滿滿的練習與彩排做最後衝刺，只為了帶來最完美的演出。而在如火如荼的備戰過程中，恰巧迎來團長牛奶的生日，團員們特地準備驚喜「大壽桃」為牛奶慶生，在溫馨之餘更是笑聲不斷，讓演唱會前的緊湊時光增添暖心回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Energy演唱會倒數不到一週。（圖／相信音樂提供）





在演唱會練團途中，Energy四位團員齊聲唱起祝壽歌，並端出巨大子母壽桃為牛奶獻上驚喜祝福：「祝奶哥福如東海、壽比南山！」近期專注於演唱會準備的Energy，不僅在表演上精益求精，也將在造型上帶來驚喜亮點，坤達、書偉特地將頭髮染成特殊的綠色與粉色，搭配一起正好與大壽桃的顏色相呼應，兩人站在牛奶身旁笑說：「我們就是壽桃的顏色！」，有趣的巧合讓牛奶忍不住直呼：「真是情和義、值千金！」



由於這次演唱會牛奶與坤達將挑戰前所未有的10米高空彈簧特技，Energy也將在環繞移動舞台上從觀眾頭頂橫空飛越，他們笑稱這根本是Energy的「蜜桃大放送」，所以要牛奶先「吃桃補桃」，牛奶更透露，這顆壽桃竟是他近兩、三個月吃到的第一個澱粉，可見團員們為了演唱會全力備戰，連飲食都嚴格控管。



壽星牛奶許下三個生日願望：希望演唱會圓滿順利，大家都開心又盡興；雖著年齡增長，希望團員跟朋友們都能健康平安；而第三個願望牛奶也選擇與大家分享，依舊是希望身邊愛的人都能平安健康。團員們更打趣喊出牛奶保健品牌的初衷：「健康不是第一，而是唯一！」希望大家都能健健康康。

