丫頭澳洲買房「連看都沒看」！1200萬線上購 最大缺點曝：其實是衝動

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）最近上《女人我最大》坦言，已經低調在澳洲墨爾本購入一間約17坪的房子，購入價約1200萬，「但其實是衝動」，而且是用跨海線上購買的方式，「我連看都沒看就直接購入」，隔月馬上成功出租。

▲▼丫頭坦言是衝動購屋。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



丫頭表示去過世界各地後，墨爾本是她一去就愛上的地方，「什麼都有」，無論是美食或賭場應有盡有，華人也很多，讓她有身處台北的感覺。

▲丫頭當時是跨海線上買房。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



於是回台後，丫頭開始自行做功課、線上聽房產說明會。剛開始本來想買預售屋，但在朋友建議下，最後改買市中心的成屋，「因為我又沒有要自己去住，我只是要買一間存錢。朋友就說先買已經蓋好的，不然買預售屋3年後才能收租金，其實就浪費那3年。」

由於那是五星級飯店集團所建，所以丫頭房子的內部裝潢非常高級，公設還包括戶外電影院、烤肉區、SPA 按摩房、桑拿室、圖書館甚至有高爾夫球房！

▲丫頭分享內部裝潢照。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



談到購屋動機，丫頭直言與財務規劃有關，「墨爾本政府對公民很友善，我會買的原因也是因為錢放在銀行，定存利率有6%，可是台灣只有1%到2%，就算存錢好像錢也根本沒辦法增值，所以我拿到租金，再拿去銀行存，就是一直錢滾錢，所以我覺得這是一個很好的方法。」

▲丫頭解釋購屋動機。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



幸運的是，外國人在墨爾本買房只能買預售屋，或者是剛蓋好一年、沒有人持有過的房子，而丫頭購入的正是新成屋。至今能想到的缺點，就是她無法參與社區會議，因為住戶一定要到現場，所以她通常都只能被動接受。