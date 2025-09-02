車銀優訓練所結業！「帶頭喊口號」素顏也超俊美　網：把國寶還來

記者張筱涵／綜合報導

南韓男星車銀優（本名李東敏）2日迎來陸軍訓練所結業式，身穿軍服的他以筆挺軍姿現身，臉上明顯比過去圓潤了些，但依舊難掩帥氣。現場他更戴上耳麥，負責帶領喊口號，整個畫面就像是電影場景般引人注目。

▲車銀優今天出席陸軍訓練所結業式。（圖／翻攝自theqoo）



從曝光的照片中可見，車銀優一身數位迷彩軍裝，頭戴黑色貝雷帽，眼神專注莊嚴。即使在嚴肅的軍隊氛圍中，他的五官依舊立體精緻，散發出明星光彩，讓不少粉絲直呼「完全是在拍電影吧！」

韓國網友們紛紛湧入留言區熱烈討論：「真的像在拍電影」、「軍紀已經養成了，現在可以退伍了吧」、「太帥了像假人」、「這是廣告還是戲劇拍攝現場？」、「車銀優還是車銀優啊」、「感覺昨天才入伍，今天就結業了，好快」。甚至有人笑說「我們的國寶可以放出來了」、「做完該做的就快點退伍吧！」，足見車銀優不論在台上還是軍旅生活中，人氣始終居高不下。