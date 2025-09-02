Wonder Girls宥斌為癌姊求救！　「現實難以持續治療」恐年花4500萬

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團Wonder Girls出身的宥斌近日公開透露，自己摯愛的家人因乳癌腦轉移正與病魔奮戰，並懇切呼籲大眾響應國會國民同意請願，盼望相關新藥能盡快納入健保給付。

▲宥斌。（圖／翻攝自Instagram／iluvyub）



宥斌在9月 日透過個人社群發文指出，大姊自2020年罹患乳癌後一路接受治療，但去年癌細胞已轉移至腦部，「雖然好不容易找到有效的治療藥物，但因現實條件限制，難以持續治療。為了能守護姊姊，我懇切請求大家幫助。」她更強調，這不只是家族的困境，也關乎所有乳癌患者能否獲得更完善的治療。

宥斌分享的請願訴求，正是要求將乳癌腦轉移治療藥物「Tukysa（成分名Tucatinib）」納入健保。該藥雖已獲食藥署批准，但目前必須自行進口，藥價驚人，僅兩個月療程就需約韓幣3000萬元（約台幣67萬元），且搭配使用的其他藥物也因「非健保給付」轉為自費，導致病患一年需負擔高達韓幣20億元（約台幣4500萬）的龐大治療費。

醫界指出，HER2陽性乳癌患者腦轉移風險是HER2陰性患者的1.89倍，一旦轉移，存活率大幅下降。雖然近年已有多種標靶藥改善治療環境，但能有效降低腦轉移風險的藥物仍然稀缺。Tukysa可選擇性抑制HER2受體，阻斷腫瘤細胞生長與擴散，已於2023年12月獲韓國販售許可。宥斌的呼籲引發各界關注，許多網友紛紛聲援，盼望請願案能盡快獲得處理，讓更多癌症患者與家庭重燃希望。

▲宥斌求助。（圖／翻攝自Instagram／iluvyub）