舒華被目擊現身大溪老街！「0偽裝秒被認出」 不見i-dle其他成員

韓國人氣女團i-dle去年底宣布全員續約，隨後推出新單曲，人氣再度飆升，穩居韓國前十大女團之列。5名成員與經紀公司續約後，皆獲得更多自主權，能夠參與規劃未來發展。身為團體的「忙內」（老么），舒華原先以團體活動為主，但近期傳出她積極為個人演藝事業鋪路，多方嘗試工作類型；上個月，她被目擊現身桃園大溪老街拍攝廣告，白皙亮麗的肌膚讓路人一眼認出。

有讀者爆料指出，舒華日前在桃園拍攝廣告，當日有近十名韓國工作人員隨行，身穿法式褐色上衣、白色短裙搭配馬靴，在古色古香的大溪老街拍攝，引來不少民眾圍觀。現場目擊者表示，她拍攝時全程專注、笑容滿面，非常享受工作氛圍。

桃園女兒 頂烈陽曝曬

儘管當日天氣炎熱，工作人員紛紛戴帽、撐傘、披外套防曬，舒華卻大方露臂、穿短裙在陽光下拍攝。她曾透露自己其實怕曬，但只要遇到工作需要，就會放開顧忌，盡情投入。

據了解，此次舒華拍攝應是為桃園觀光代言取景。出生於桃園楊梅的舒華，直到國中畢業才北上就讀華岡藝校，身為「桃園女兒」，可說是最佳代言人。

和經紀公司續約後，舒華在工作選擇上明顯擁有更多話語權，包括參與大型綜藝節目《出去一下》，與陳柏霖、黃宣遠赴紐西蘭挑戰極限活動；也加入韓國綜藝節目《鑑定師》擔任主持人，與多位韓星合作。近期更接下運動品牌 SKECHERS 的代言人。

漢服裝扮 美得像AI

在五名團員中，舒華與宋雨琦的人氣最高。過去曾有粉絲抱不平，認為經紀公司偏愛其他成員，讓她淪為團體配角。但近期舒華的工作版圖不斷擴展，讓韓國經紀公司相當滿意，社群上的高人氣也多次引發熱烈討論。

近期舒華更嘗試新挑戰，赴大陸江西景德鎮體驗漢服裝扮，宛如從古畫中走出的美人，仙氣飄飄。粉絲驚呼她「美得像 AI 生成」，並敲碗期待她接演古裝戲。舒華曾多次表達想拍戲的願望，這次嘗試也可能是她評估戲劇角色造型的一環。據知情人士透露，目前最大挑戰仍是檔期，必須配合女團行程，因此尚未正式踏上演員之路。



