蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！0偽裝現身松山區…大剌剌抽菸全被拍

▲參加Ace8國際德州撲克競技賽的蕾菈，身穿紅色緊身裝出現在松山商業大樓前。毫無遮掩的她，大剌剌地掏出電子菸邊抽邊滑手機。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

網紅蕾菈於8月21日與「反骨男孩」團長酷炫同台，宣布結束長達6年的合作關係，正式展開個人新篇章。隔日，她便被時報周刊CTWANT直擊現身台北市松山區一處商業大樓，參與一場德州撲克競技賽事。令人好奇，蕾菈卸下「反骨男孩」的身分後，德州撲克是否成了她積極投入的事業之一。

▲沒多久，廖老闆跟Welson同時抵達現場，蕾菈與他們一同合影。（圖／本刊攝影組）



8月22日傍晚近6點，蕾菈現身台北市松山區一棟商業大樓門口，一身紅色緊身服裝勾勒出優雅曲線，頭戴墨鏡，造型十分亮眼吸睛。下一秒，她便大方拿出電子菸，在門口邊滑手機邊吞雲吐霧，神情自在。身為百萬網紅，蕾菈對於在公開場合抽電子菸絲毫不避諱，展現出她一貫率性、不做作的個人風格。

▲幾小時後，蕾菈與一名男子一起出現在門口解菸癮。（圖／本刊攝影組）



不久後，兩名男子抵達現場，三人在門口簡單寒暄後合影留念。拍完照後，蕾菈還靠過去查看照片，看得出來她對照片美不美頗為在意。而同行的兩人，正是快閃尋寶大師「廖老闆」與知名德州撲克賽評Welson。

原來，蕾菈與兩人皆為Ace8國際德州撲克競技賽的受邀嘉賓。記者從官方釋出的參賽名單中發現，除了蕾菈外，她的丈夫湯宇、藝人祖雄與妻子佳娜、歌手嚴爵及脫口秀演員龍龍等人，也一同受邀參與賽事，現場星光熠熠。約在晚間8點多，蕾菈與一名男子下樓解煙癮，在門口寒暄一陣後，直到晚上9點55分左右，她才獨自搭車離開，結束這場撲克夜生活。

▲直到晚上9點多，蕾菈才結束賽事離開現場。（圖／本刊攝影組）



事實上，蕾菈與德州撲克的緣分，早在她因捲入吸食大麻風波、短暫神隱期間便已悄然展開。當時有眼尖網友在德州撲克 YouTuber Allen 的打牌影片中發現蕾菈現身牌桌，引發外界討論，甚至有人質疑她「染毒又染賭」。對此，蕾菈經紀人回應：「德州撲克是朋友私下的娛樂活動，沒有什麼賭博性質，平常和公司同事們也會一起打牌，輸的人就只是請喝飲料而已。」

▲蕾菈也在社群分享自己打德州撲克的照片。（圖／翻攝自蕾菈IG）



之後，蕾菈正式受邀參加「APT台灣德州撲克錦標賽主賽事」，並在短短5天內密集備戰，最終從超過千名選手中脫穎而出，拿下第101名，抱回13萬9千元獎金。雖然名次略低於預期，但蕾菈對自己的表現相當滿意，坦言已愛上德州撲克，未來仍希望持續參賽，朝更高目標邁進。

▲蕾菈曾發文透露自從開始學習德州撲克之後，徹底愛上這個令人又愛又恨的遊戲。（圖／翻攝自蕾菈臉書）



