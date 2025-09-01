吳速玲治老花碰壁「1原因無法做手術」　懊悔：只能繼續戴隱形眼鏡

記者蔡宜芳／綜合報導

造型師吳速玲因擔任《女人我最大》班底打開知名度，2022年與曹格離婚後，專心於個人事業，不時也在社群分享生活。她1日透露自己到眼科做檢查，原本想透過雷射手術徹底解決老花的困擾，但結果卻讓她忍不住苦笑。

▲吳速玲1日透露自己治老花碰壁。（圖／翻攝自Facebook／媽咪速玲）

吳速玲表示，自己被醫師告知「角膜厚度不適合做老花雷射手術」，主要是因為她在23歲時做過近視雷射手術，「看來我只好乖乖的繼續帶我的老花隱形眼鏡。」雖然無法手術，不過她也認為對自己的眼睛狀況有更多了解較安心。

談到自己近視的過程，吳速玲自嘲「超瞎」。她透露，國小六年級時覺得戴眼鏡很酷，但因為沒近視，家人不讓她配眼鏡，所以自己想出一個「超級白痴的方法」，每天放學後就貼著電視看，距離只有五、六十公分，「結果一個禮拜我就近視了，興高采烈去配了眼鏡，沒想到才戴一天我就覺得怎麼這麼麻煩啊～但重點回不去了！」

▲吳速玲因做過近視手術，無法再做老花雷射。（圖／翻攝自Facebook／媽咪速玲）

吳速玲提到，自己當時因為不好好戴眼鏡，視力一路從175度飆升到600多度，「最後變高度近視，這就是我小時候無知的行為……」她也感慨當年眼鏡價格昂貴，「在三十幾年前眼鏡是高單價的產品，不像現在一個鏡框幾百塊就搞定，「眼睛真的是靈魂之窗啊！」如今經歷過高度近視與老花困擾，只能每天固定吃魚油、葉黃素，「繼續帶老花隱形眼鏡的日子。」