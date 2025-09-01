ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
日本「最強の肉体」女偶像來自台灣　白宮瑠夏腹肌超猛！

來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（翻攝自X@teardrop__runa）

▲來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（圖／翻攝自X@teardrop__runa）

圖文／鏡週刊

日本女團TEAR DROP!成員白宮瑠夏，今年3月曾因出身台灣引起關注，她今（1日）社群發文再度掀起熱議，因為她秀出表演時的結實腹肌，照片震撼大批網友，甚至連日媒都封她為擁有「最強の肉体」的女偶像。

白宮瑠夏除了是女團偶像，也會化身VTUBER與粉絲互動。今年3月她在社群平台X發文跟風「生於ＯＯ，成長於ＸＸ」的自介流行說法，表示自己是「台灣出生的日本偶像。」貼文至今吸引超過120萬次瀏覽。

來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（翻攝自X@teardrop__runa）

▲來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（圖／翻攝自X@teardrop__runa）

今日白宮瑠則分享自己賣力唱歌跳舞時露出的結實腹肌，發文寫下「那個爆紅的孩子，腹肌超硬哈哈哈！」再度成為討論焦點。

女團形象與驚人腹肌的強烈反差，讓她被部分日媒封為擁有「最強の肉体」的女偶像，網友們也紛紛表示佩服「有點嚇到」「線條簡直像眼線筆畫得一樣！太狂了吧！」「一定是被健美星探發掘的」「這肌肉線條讓人想尖叫」，貼文吸引突破90萬人朝聖。

來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（翻攝自X@teardrop__runa）

▲來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（圖／翻攝自X@teardrop__runa）


