日本「最強の肉体」女偶像來自台灣　白宮瑠夏腹肌超猛！

▲來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（圖／翻攝自X@teardrop__runa）

圖文／鏡週刊

日本女團TEAR DROP!成員白宮瑠夏，今年3月曾因出身台灣引起關注，她今（1日）社群發文再度掀起熱議，因為她秀出表演時的結實腹肌，照片震撼大批網友，甚至連日媒都封她為擁有「最強の肉体」的女偶像。

白宮瑠夏除了是女團偶像，也會化身VTUBER與粉絲互動。今年3月她在社群平台X發文跟風「生於ＯＯ，成長於ＸＸ」的自介流行說法，表示自己是「台灣出生的日本偶像。」貼文至今吸引超過120萬次瀏覽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（圖／翻攝自X@teardrop__runa）

今日白宮瑠則分享自己賣力唱歌跳舞時露出的結實腹肌，發文寫下「那個爆紅的孩子，腹肌超硬哈哈哈！」再度成為討論焦點。

女團形象與驚人腹肌的強烈反差，讓她被部分日媒封為擁有「最強の肉体」的女偶像，網友們也紛紛表示佩服「有點嚇到」「線條簡直像眼線筆畫得一樣！太狂了吧！」「一定是被健美星探發掘的」「這肌肉線條讓人想尖叫」，貼文吸引突破90萬人朝聖。

▲來自台灣的日本女團偶像白宮瑠夏，今日曬出自己唱跳時的腹肌引起討論。（圖／翻攝自X@teardrop__runa）



更多鏡週刊報導

炎亞綸被罵「性侵犯」怒告14網友吞3連敗 陳沂狠酸：死不認錯的大叔

「華人電音教父」羅百吉曬幼齒照 自信喊：我媽說我比GD帥！

奈奈子「4女侍1夫」裸湯片慘外流 被酸「肉便器」怒告5網友！慘敗關鍵原因曝光