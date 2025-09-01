威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

記者孟育民／台北報導

藝人威廉今年5月爆出涉嫌偽造病歷逃避兵役的爭議，讓他的個人節目遭腰斬，演藝事業全面喊停，而和許效舜主持的《效廉 出發吧！》也緊急找來張睿家救火，不過如今證實威廉確定下車，正式由張睿家入主，稍早他也在社群發文表示，「先跟大家暫別了喔！我跟小舜的感情依然永遠效廉，就請未來的效年繼續服務大家。」

▲威廉暫別《效廉 出發吧！》。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

東森超視外景旅遊實境綜藝節目《效年 出發吧！》，正式宣布新任主持人，由影劇男神張睿家接棒，與金鐘主持人許效舜攜手主持！於本周日（7日）東森超視晚間8點播出最新一集，兩位人夫將帶領觀眾暢遊台中，挖掘在地之美。節目一開始，許效舜便送上紅包，恭喜張睿家新婚誌喜，並祝福他完成人生大事後，能在事業上更上一層樓，開創全新局面。

▲《效年 出發吧！》許效舜迎來新搭檔，張睿家坦言興奮大於緊張 。（圖／東森綜合提供）

旅途中，許效舜也忍不住關心起張睿家的「做人進度」，張睿家則大方表示一切隨緣，強調壓力越大反而越難成功，張睿家更向許效舜請教一些「育兒撇步」，許效舜聽了則笑說：「老婆懷孕真的要做好萬全準備，你要24小時隨時待命！半夜兩點她如果突然想吃饅頭夾蛋，你就要立刻飛奔出去買！但這也沒什麼好抱怨的，畢竟我們男生只出了點力，老婆可是要花很長的時間和心力，才能迎接一個新生命的到來。」許效舜更祝福：「跟我主持的人回去很容易受孕！」

對於首次擔任外景節目主持人，張睿家坦言「興奮大於緊張」，「因為我本身就很喜愛親近大自然，也很享受體驗不同的在地文化，所以能有機會走遍台灣的每個角落，對我來說既新鮮又充滿挑戰，更讓我無比期待！同時我也期許自己能在新的領域中不斷地努力學習，希望大家透過我們的視角，能更深入地了解台灣、認識台灣，並珍惜台灣。」

首度與許效舜搭檔，也讓張睿家收穫良多，直言兩人關係亦師亦友，有時像大哥哥，陪他上山下海趴趴走，有時又像哲學家，與他分享人生大道理，「而我就像個大男孩，一下子賴在舜哥身邊撒嬌，一下子又專心聽他說故事。」

製作人也表示，之所以邀請張睿家加入主持，主因為他曾與舜哥合作過電影作品，兩人默契十足；同時張睿家也希望藉此挑戰外景主持，帶來不同的新鮮感與能量。



