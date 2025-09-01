深愛的前男友vs理想對象！好萊塢女神「周旋2天菜」大談揪心三角戀

記者黃庠棻／台北報導

繼感動全世界的《之前的我們》之後，導演席琳宋備受矚目的最新力作，《天作之合》終於於上週五（29日）七夕情人節在台正式上映，瞬間成為週末討論度最高的約會話題。

▲《天作之合》由達珂塔強生、克里斯伊凡與佩德羅帕斯卡主演。（圖／索尼影業提供）

達珂塔強生、克里斯伊凡與佩德羅帕斯卡高顏值夢幻組合大談揪心三角戀，以不同的面向探討人生的價值、物質與愛情，同場飆戲讓許多粉絲大讚是今年最動人的愛情喜劇。

在好口碑持續延燒之下，《天作之合》首週末破400萬台幣勇奪新片票房冠軍，大幅超越導演席琳宋奧斯卡獎提名前作《之前的我們》，奠定年度愛情經典的地位，觀眾感嘆「絕對是2025年必修的一堂愛情學分，愛死了！」

就如同備受好評的《之前的我們》，《天作之合》同樣改編自席琳宋的自身經驗，在成為舉世聞名的新銳導演之前，她也是一位媒合客戶的愛情顧問，這項工作經歷讓她對於人性有了完全不同的認識，她回憶「整個概念就是要在市場裡撈到最大的價值，我就像在扮演股市交易員一樣。」

席琳宋進一步表示「理論上，這根本不該跟你最後會跟誰合葬扯上關係。但有趣的是，當大家談理想伴侶時，那種語氣聽起來就像在討論自己想買什麼樣的車子或房子，措辭幾乎一模一樣。我當時完全被這種強烈的落差感給震住了。」

在《天作之合》中，席琳宋以精準的角度剖析現代愛情的面貌，字字金句的台詞既真實又扎心，深深感動許多仍舊在尋找愛情的觀眾，在訪談中她談到「愛情本來就無法用數學算得通，而這種矛盾正是這部電影的核心所在。這部片想講的，就是愛情這種不可能、矛盾、又神秘的東西。」《天作之合》劇情描述在紐約打拼，充滿抱負的年輕戀愛顧問，發現自己陷入理想對象，與曾經愛過的前男友之間的愛情難題。現正熱映中。

