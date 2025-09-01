ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
日本鬼才導演確定來台！高雄電影節「雙開幕、雙閉幕」豪華片單曝

記者黃庠棻／台北報導

TTXC 2025高雄電影節將於10月10日（五）至10月26日（日）登場，今年以兩部話題新作揭開序幕，2026奧斯卡金像獎最佳國際影片臺灣代表《左撇子女孩》，以及日本新生代演員吉岡里帆搭檔水上恒司主演的《九龍大眾浪漫》，作為雙開幕片。

▲《左撇子女孩》。（圖／高雄電影節提供）

閉幕則由金馬影帝吳慷仁、金曲歌后孫淑媚領銜主演的《南方時光》，以及人氣演員楊宇騰YU參演、鬼才導演宇賀那健一最新驚悚力作《咒死你》擔綱，皆將於雄影亞洲首映。

宇賀那健一更將攜另外三部作品亮相，包含新作《一張未完成的椅子》與《身為巨星的我，在紐約愛上三流導演怎麼辦？》，以及青春代表作《滾動的玻璃珠》。本屆雄影星光熠熠，宇賀那健一、吉岡里帆與水上恒司都將親臨高雄，與影迷近距離交流。

▲宇賀那健一。（圖／高雄電影節提供）

旅美臺裔導演鄒時擎首部獨立長片《左撇子女孩》，取材自導演童年被矯正左撇子的記憶，並將故事置於色彩斑斕的臺灣夜市中展開。片中由蔡淑臻、馬士媛與葉子綺飾演母女三人，以自然深刻的表演捕捉親情張力，黃鐙輝也在其中帶來亮眼演出。

▲蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》不僅獲得坎城影評人週GAN基金會發行獎，更陸續亮相多倫多影展、溫哥華影展與釜山影展正式競賽，並代表臺灣角逐2026奧斯卡金像獎最佳國際影片，這回將於雄影進行臺灣首映。

▲蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（圖／光年映畫提供）

《九龍大眾浪漫》則改編自眉月啍的同名人氣漫畫，繼製作成動畫影集後，再推出真人電影，由吉岡里帆與水上恒司共譜一段懸疑戀曲，臺灣演員曾少宗也驚喜演出要角。劇組特地來臺取景，以巷弄遺跡重現九龍城寨風貌，透過一段橫跨過去、現在與未來的愛戀，邀觀眾一同走過無盡夏日。

▲《九龍大眾浪漫》。（圖／高雄電影節提供）

高雄新銳導演曹仕翰首部長片《南方時光》，集結與高雄深厚淵源的金馬影帝吳慷仁、金曲歌后孫淑媚，以及「明華園小王子」新星陳玄力，並攜手黃迪揚、鄭有傑等黃金陣容，共同描繪茫然躁動的一段記憶時光。該片入選聖塞巴斯汀影展新導演競賽與蘇黎世影展，這次在雄影迎來亞洲首映。

▲《南方時光》。（圖／高雄電影節提供）

楊宇騰YU再度參演宇賀那健一新作《咒死你》，與新秀海津雪乃一同捲入咒怨謎團，挑戰禁忌邊界。宇賀那不僅執導，更親自操刀劇本，將個人詭誕風格融入臺灣驚悚元素，並邀集邵奕玫、林思廷、夢多（大谷主水）、金鐘視后范瑞君等共同演出。劇組走訪苗栗、新竹廟宇與墳場等地實景拍攝，藉由在地民間信仰與氛圍營造，打造令人不寒而慄的極致恐怖體驗。

▲《咒死你》。（圖／高雄電影節提供）

此外，「宇賀那健一3+1」單元帶來另兩部新作與一部早期代表作。《一張未完成的椅子》以病態美學突破東洋肉體恐怖極限，從放血剝肉到削皮取骨，營造猶如塚本晉也《鐵男》與伊藤潤二漫畫般的陰森景象，獻上一場血肉橫飛的人肉盛宴。

▲《一張未完成的椅子》。（圖／高雄電影節提供）

《身為巨星的我，在紐約愛上三流導演怎麼辦？》回歸獨立製作初心，在布魯克林拍攝，融入恐怖、龐克與浪漫愛情元素。《滾動的玻璃珠》則為宇賀那早期青春題材的階段性收尾之作，同時是《NYLON JAPAN》創刊15週年紀念電影，由吉川愛、萩原農、今泉佑唯主演，影后河合優實則以青澀之姿客串其中，以輕快節奏描繪都市女子的迷惘與追尋，帶著酸甜交錯的築夢氣息。

▲《身為巨星的我，在紐約愛上三流導演怎麼辦？》。（圖／高雄電影節提供）

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。

【男孩？女孩？】菲性別揭曉派對用井字棋決勝負全程超嗨

ETtoday星光雲

