ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

BL劇終映會驚見「大叔型粉絲」！
4招養出產後好氣色
SEVENTOEIGHT驚喜返台！機場暴動
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

布魯斯威利 蔡依林 薔薔 吳阿志 壯壯 倪淑君 Jimin 范曉萱

林柏宏、宋芸樺七夕現身北中南台灣！寵粉舉動引歡呼：感冒都好了

記者黃庠棻／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於本週五9月5日全台上映。

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》上映在即，主演夫妻檔林柏宏、宋芸樺化身「最強宣傳CP」，上週末北中南跑透透展開宣傳行程，在戲院舉辦的特別場中，兩人和幸運觀眾大玩情話環節，還貼心逐一合照，陪上千名影迷渡過專屬情人節，寵粉指數爆表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

週末兩天，林柏宏、宋芸樺在高雄、台中舉辦見面活動，和搶先看過電影的觀眾挑戰計時遊戲，兩人鬥嘴互動讓全場笑聲不斷，現場秒變大型同樂會。除了影廳與見面會，林柏宏、宋芸樺更把宣傳搬到街頭，驚喜現身台北信義區、高雄駁二與台中逢甲夜市，人氣一路狂飆，所到之處引爆尖叫聲，更有粉絲直呼「看到林柏宏，感冒瞬間就好了！」

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

不僅如此，《96分鐘》與相信音樂攜手合作，共同推出四首宣傳曲，為電影量身打造不同氛圍的音樂詮釋。其中，全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉由金曲製造機蕭秉治與靈魂系歌姬法蘭Fran首度合唱，單曲已於各大音樂串流平台上架。

▲蕭秉治、法蘭為電影《96分鐘》量身打造全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治、法蘭為電影《96分鐘》量身打造全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉。（圖／相信音樂提供）

這首作品以強烈節奏與細膩情感交織，呼應電影中角色面臨危機時的掙扎與選擇，蕭秉治表示「歌曲傳遞的是在倒數時刻依然勇敢堅持的力量，錄音時不自覺把自己帶進角色裡。」法蘭則分享「副歌有一句歌詞讓我特別感動，腦中會浮現片中角色拼命守護彼此的畫面，情緒很澎湃。」

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

電影公司表示，除了已上架的全球宣傳曲，還有另外三首各自呈現角色的心理層面與故事張力的原創歌曲，包含法蘭Fran〈他們依然愛著〉、BOOM！怪物星人〈敵手〉、Ray黃霆睿〈Don't Tell Me Who I Am〉，接下來隨著電影上映和宣傳曲陸續曝光，電影《96分鐘》讓觀眾不僅能在戲院感受震撼視覺，更能透過音樂延續這場心跳加速的情感旅程。

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》故事描述一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁飾）的警訊「列車上藏有炸彈」。

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

▲《96分鐘》將於9月5日全台上映，林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？電影《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

96分鐘林柏宏宋芸樺王柏傑李李仁姚以緹蔡凡熙李銘忠呂雪鳳黃奇斌鄭志偉陳雪甄巫建和孔令元

推薦閱讀

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了　本人親發聲

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了　本人親發聲

5小時前

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

6小時前

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

8小時前

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

8/30 15:51

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

8小時前

台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材首曝光　工作人員全看傻

台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材首曝光　工作人員全看傻

4小時前

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

17小時前

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

9小時前

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

8/31 15:15

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

9小時前

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

23小時前

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

9小時前

熱門影音

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
王淨飯撒結束...一秒變臉

王淨飯撒結束...一秒變臉
安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！

連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！
徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD

徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD
J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)

J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)
伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

看更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

日本鬼才導演確定來台！高雄電影節「雙開幕、雙閉幕」豪華片單曝

38分鐘前1

林柏宏、宋芸樺七夕現身北中南台灣！寵粉舉動引歡呼：感冒都好了

58分鐘前0

野生小栗旬搭經濟艙！帶老婆回沖繩娘家探親…拋下明星光環帶4娃

59分鐘前0

鄭中基拍動作戲「褲子全是血」！　被關心傷勢尬回：那位置不會擦傷

59分鐘前66

11天破1.4億！《角頭－鬥陣欸》暖爆「1天修好」嘉義阿婆粉圓冰店

1小時前1

李洙赫大陸見面會「被逼營業12hrs」！　累到脫水遭威脅：沒簽完不准走

1小時前20

《食尚玩家》林莎出國脫了！「超兇事業線現形」濕身解放低胸泳裝

1小時前0

MIRROR舞者癱瘓3年留2後遺症！　無法自主排大小便…堅持信念復健

1小時前0

金鐘女星路邊撿「廢棄橢圓鏡子」回家　被風水老師警告後果！

1小時前30

許允樂「郵輪約會穿太辣」！衣包不住超兇上圍 李玉璽反應超真實

讀者迴響

熱門新聞

  1. 屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了
    5小時前3227
  2. 蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔
    6小時前287
  3. 快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」
    8小時前44
  4. 台女星「50元買台積電」32歲就退休！
    8/30 15:512814
  5. 霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會
    8小時前123
  6. 台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材曝光
    4小時前206
  7. H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」
    17小時前2817
  8. 林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！
    9小時前2217
  9. 蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔
    8/31 15:1541
  10. 子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！
    9小時前89
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合