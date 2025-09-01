林柏宏、宋芸樺七夕現身北中南台灣！寵粉舉動引歡呼：感冒都好了

記者黃庠棻／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於本週五9月5日全台上映。

《96分鐘》上映在即，主演夫妻檔林柏宏、宋芸樺化身「最強宣傳CP」，上週末北中南跑透透展開宣傳行程，在戲院舉辦的特別場中，兩人和幸運觀眾大玩情話環節，還貼心逐一合照，陪上千名影迷渡過專屬情人節，寵粉指數爆表。

週末兩天，林柏宏、宋芸樺在高雄、台中舉辦見面活動，和搶先看過電影的觀眾挑戰計時遊戲，兩人鬥嘴互動讓全場笑聲不斷，現場秒變大型同樂會。除了影廳與見面會，林柏宏、宋芸樺更把宣傳搬到街頭，驚喜現身台北信義區、高雄駁二與台中逢甲夜市，人氣一路狂飆，所到之處引爆尖叫聲，更有粉絲直呼「看到林柏宏，感冒瞬間就好了！」

不僅如此，《96分鐘》與相信音樂攜手合作，共同推出四首宣傳曲，為電影量身打造不同氛圍的音樂詮釋。其中，全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉由金曲製造機蕭秉治與靈魂系歌姬法蘭Fran首度合唱，單曲已於各大音樂串流平台上架。

▲蕭秉治、法蘭為電影《96分鐘》量身打造全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉。（圖／相信音樂提供）

這首作品以強烈節奏與細膩情感交織，呼應電影中角色面臨危機時的掙扎與選擇，蕭秉治表示「歌曲傳遞的是在倒數時刻依然勇敢堅持的力量，錄音時不自覺把自己帶進角色裡。」法蘭則分享「副歌有一句歌詞讓我特別感動，腦中會浮現片中角色拼命守護彼此的畫面，情緒很澎湃。」

電影公司表示，除了已上架的全球宣傳曲，還有另外三首各自呈現角色的心理層面與故事張力的原創歌曲，包含法蘭Fran〈他們依然愛著〉、BOOM！怪物星人〈敵手〉、Ray黃霆睿〈Don't Tell Me Who I Am〉，接下來隨著電影上映和宣傳曲陸續曝光，電影《96分鐘》讓觀眾不僅能在戲院感受震撼視覺，更能透過音樂延續這場心跳加速的情感旅程。

《96分鐘》故事描述一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁飾）的警訊「列車上藏有炸彈」。

為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？電影《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕。