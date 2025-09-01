李佳穎41歲懷孕出血2次…醫告知「寶寶恐留不住」　告白愛兒淚崩！

記者黃庠棻／台北報導

《嬰兒與母親》雜誌9月號封面人物李佳穎，透露自己當媽媽的路十分艱辛，備孕九次取卵、植入兩次，懷孕初期兩次出血、臥床安胎兩個月，這一路從懷孕到育兒，從來不輕鬆。請她說一段給兒子的情話，簡單一句「媽媽希望你健康快樂長大！」就讓她講到哭。

▲李佳穎與兒子又又一起登上《嬰兒與母親》雜誌封面。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

「媽媽有你，初戀了！」李佳穎在兒子又又出生時，用這句甜蜜的開頭，迎接孩子的到來，她說第一次看到寶寶時既驚喜又感動，憶及懷孕16、17週時嚴重出血，當時醫師明白告知「胎兒不一定留得住，一切聽天命。」所以，就算寶寶平安出生了，她也無法全然安心，依然擔心著新生兒篩檢會不會有問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李佳穎表示「直到又又七、八個月大時，才真的安下心，因為該打的疫苗都打了，睡眠也趨於穩定。」母子的作息開始進入固定的規律，她強調「育兒初期都在摸索。」

▲李佳穎與兒子又又一起登上《嬰兒與母親》雜誌封面。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

儘管如此，李佳穎從不覺得育兒辛苦，體力上的疲累還可以承受，坦言「最累的部分來自於睡眠時間不完整，必須起來餵奶，配合寶寶的生活作息和需求的那種累。」她說「寶寶出生後奶量衝刺很快，一開始30ml、50ml……很快就會破百，兩小時就要擠奶一次，才會分泌更多奶量，加上洗器具的時間，全都是親力親為。」

回憶在月子中心時，李佳穎為了儲存奶量，用錯誤的方式擠奶，擠奶太用力，導致石頭奶，當時還有請泌乳師幫忙。從月子中心回家後，正式開啟跟寶寶單打獨鬥的生活，忙到沒時間好好吃飯休息，中間一度奶量不足，只好請泌乳師居家到府服務，進行指導和追奶。

▲李佳穎與兒子又又一起登上《嬰兒與母親》雜誌封面。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

所幸，李佳穎兒子又又沒有乳頭混淆狀況，親餵和瓶餵可以自由切換，甚至同一餐前半段親餵、後半段瓶餵也沒問題，四個月大後轉配方奶、斷母奶也沒有太多掙扎，月中回家後就睡過夜，總是好吃好睡，讓李佳穎很放心。

又又在七個月大時，因為太著急想要媽媽抱，第一次伸出雙手討抱，還叫了第一聲「媽媽」，讓李佳穎大呼「好感動！」那一瞬間完全感受到孩子愛媽媽的時刻。她形容，由於寶寶的生活重心都在媽媽身上，這種依賴感，頗似青春期在談戀愛「會覺得對方是你的全部，有點回到初戀的感覺，每天睡前、睡醒都好想看到對方、抱抱一下。」

▲李佳穎分享育兒過程。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow ）

至於另一半阿力，李佳穎大力稱讚是神隊友「他是花很多時間陪小孩的爸爸！」在她心中，先生總是把時間留給家裡，個性單純、充滿責任感，永遠守護著母子的一切，她表示「爸爸犧牲很多自己原本時間，待在我們身邊，我反而希望喜歡運動的他，儘可能出門去跟朋友打打高爾夫球！」

夫妻是互相的體諒，李佳穎認為阿力是滿有分寸的另一半「他知道我今天會需要幫忙，就不會安排自己的事情！」兩人會建立共同的行事曆，配合彼此的時間，她是主要照顧者，先生負責在家陪玩、外出一肩扛起抱和揹小孩「畢竟寶寶滿九個月大時，體重快十公斤，抱久還是會累。」

▲李佳穎分享育兒過程。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow ）

談起老公，李佳穎表示她和阿力都不是浪漫的人「但遇到他之後，廚房就不是我要去的地方了！」雖然自己也會做飯，但丈夫喜愛下廚，和她建立起無形的默契「我負責又又的副食品，先生煮飯給我吃。」

李佳穎進一步說道「他不只是準備餐點而已，擔心菜色太單調也常做變化，會烹調各式各樣的義大利麵。」兩人用最簡單真實的關心和互動，維持婚姻中的戀愛感。在大情人的照顧、小情人的陪伴下，幸福的李佳穎在產後三、四個月內，便成功減重17公斤，回到原本的體重47公斤。