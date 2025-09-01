ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
BL劇終映會驚見「大叔型粉絲」　香港CP飛來台灣…感性落下男兒淚

記者黃庠棻／台北報導

三立VBL《靈魂約定》上週包下戲院舉辦終映會活動，主角Martin王智騫與Kenji范麒智特地從香港趕來與劇迷見面，兩人驚喜發現這次男粉絲明顯增加，甚至出現「大叔型粉絲」到場，還有不少香港影迷專程追隨來台應援，戲劇播出不到三個月，兩人的社群就增加了兩萬多粉絲，對於第一次在台灣演戲的他們來說內心很感動，笑說「感謝喜歡《靈魂約定》的粉絲，圈粉速度真的好快呀！」

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

王智騫與范麒智因戲結緣，已相識三年，工作上總是形影不離，彼此陪伴走過許多歷程，因此只要聊到對方，情緒就容易湧上心頭。范麒智動情表示，自己原本是體育生，因緣際會踏入演藝圈，從運動員到演員，是一段很棒的旅程「想到一路走來忍不住掉淚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫（左）、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

而對於在《靈魂約定》一人分飾兩角、拍攝過程艱辛的挑戰，王智騫則堅定地說「我的人生從不做讓自己後悔的事。」終映會活動中最感人的環節是兩人在紙上互寫下寫真心話。王智騫一度拿出早已寫好的手寫信，但最後決定放下紙張，選擇直接對「另一半」范麒智說出心裡話，因為他說「面對Kenji是不需要擬草稿的。」展現兩人的真摯情誼。

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫（左）、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

除了主CP到場之外，副CP李定與洪暐也備受矚目。兩人從《原子少年2》時期就累積了深厚感情，洪暐一直是照顧李定的大哥哥，如今在劇中角色從兄弟情轉為戀人，讓李定直言「戲裡戲外都被洪暐照顧，等於是獲得雙倍的愛。」

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動。（圖／三立提供）

在戲中沒有組成CP的yy邱勝揚，在戲外更是大家的開心果，在終映會上扮演起了遊戲裁判的角色，親眼見證王智騫與范麒智在活動上的親密環節，但即使如此，每次拍大合照的時候他還是會忍不住要緊貼王智騫，還被主持人虧說放不下。

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動。（圖／三立提供）

此外，范麒智剛於21日度過23歲生日，粉絲特別準備蛋糕，讓他在台灣補慶生。他笑說在香港已先「大餐慶生」，來到台灣又感受到滿滿心意，感性分享生日感言「又長一歲，這一年學會了面對挑戰、擁抱變化，感恩生活中的每一份情感與經驗。我開始明白，重要的不是速度，而是堅持與方向。雖然還有迷茫與困惑，但我相信，每一步都在為未來鋪路，也期許未來能像今年一樣精彩有趣。」

▲《靈魂約定》舉辦終映會活動，王智騫、范麒智特地從香港飛來台灣。（圖／三立提供）

▲范麒智剛過23歲生日。（圖／三立提供）

