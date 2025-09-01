蕭秉治測謊機「拷問」女星！　近距離對視認了：超害羞

▲ 蕭秉治與法蘭為電影《96分鐘》寫全球宣傳曲。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲製造機蕭秉治近來和法蘭為電影《96分鐘》打造全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉，以2000年流行的搖滾風格為主軸，蕭秉治說：「其實我很喜歡那個年代，所以我寫了超多首這類曲風的歌給劇組，最後他們選這首歌。」

▲▼ 蕭秉治與法蘭共同拍攝MV。（圖／相信音樂提供）



當法蘭聽完蕭秉治的曲，她說：「它給我2000年那時代很兇的搖滾、帶復古感，同時這首歌又承載一些哀傷。因此在寫歌詞時，我想到面對抉擇時，內心的天人交戰。」法蘭細心揣摩劇中人物的想法，來回修改二版，最終拍板定案，一旁的蕭秉治接說：「其實法蘭第一版的詞就很好了，兩個版本都喜歡。」

此外，在配唱時，法蘭面對了一大挑戰，因為她聲線溫柔迷幻，要展現「兇」樣，必須調整聲音「表情」，兩人首次合作就互相展現最「兇」的聲音表情，表現出抉擇當下的掙扎態度，蕭秉治以低聲呢喃和高亢嘶吼兩種旋律線互相撞擊；法蘭則是用她獨特的歌聲，有別於一般女聲的搖滾嘶吼，以近乎呢喃鳴唱的方式，像是內心那份提醒自己的聲音，唱出屬於她的蘭式搖滾。



為搭配電影劇情，〈What Am I Fighting For〉MV拍攝現場特別找來一台測謊機，讓兩人相互「拷問」，只見法蘭投入劇情，與蕭秉治對戲時氣勢十足，而個性超I的蕭秉治，也是演技豁出去，一次OK就怕NG影響對方，事後他說：「其實我平常比較害羞，所以要看著法蘭就會更害羞。」

