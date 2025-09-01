郭富城雄蛋門票秒殺！　驚喜宣布「再唱1場」搶票時間曝光

▲郭富城宣布加場。（圖／爵士娛樂／iMe TW提供）



記者翁子涵／台北報導

香港天王郭富城11月8日將首度在高雄巨蛋舉辦「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」，1萬門票上週末開賣後秒殺，搶票失敗的粉絲頻敲碗加場，今宣布11月9日再唱一場，他表示：「謝謝台灣的粉絲一直的支持和熱愛，這次相隔30年再回到高雄為大家表演，自己也很感動，加上門票瞬間售罄，就是雙倍的感動！我和團隊已經全力籌備所有演出細節，特別增設延伸舞台，和大家近距離開心互動！高雄見！」

▲▼郭富城期待回到台灣開唱。（圖／爵士娛樂／iMe TW提供）

郭富城近來籌備巡演之餘，也不忘為追夢的年輕人打氣，身為香港賽馬會「星動策展大使」的他，日前出席「星動發展計劃」活動，見證跨國偶像團體Now United香港成員的誕生，他更與現場來自世界各地的Now United成員一起跳《狂野之城》，並分享自己在舞台上打拼的經驗，鼓勵年輕朋友持續追夢。他同時透露內心有個願望，期望未來能開設藝術工作室，傳承自己數十年來的表演經驗。

結束去年台北小巨蛋的演出後，城城非常期待回到台灣，他表示：「相隔30年再回到高雄，最想去的地方是高雄巨蛋，可以為大家再表演！最想念的是粉絲的掌聲！還有想再品嚐一下高雄的道地小吃。」請粉絲期待他的華麗舞台和演出，也預告11月要再來台灣大啖美食。

「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」追加場次2025年11月9日（日）在高雄巨蛋登場，演出票價NT$ 5,880 / 5,480 / 4,880 /3,880/ 2,880/1,880、輪椅席NT$940、非輪椅席NT$2,740，星展卡友有優先購資格，可於9月5日上午11點搶先購票，一般售票則於9月6日11點在拓元售票系統全面開賣。

