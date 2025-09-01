台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材首曝光　工作人員全看傻

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔《百味人生》讓演員們過足戲癮，也挑戰許多全新角色。游詩璟在劇中飾演王振復的女兒，由父親一手拉拔長大，對「母親」始終沒有憧憬，甚至覺得這只是個名詞。她個性孤僻、不擅社交，卻成了江宏恩的情婦。

▲游詩璟在《百味人生》飾演江宏恩的情婦，首度在鏡頭前穿比基尼亮相。（圖／三立提供）

游詩璟直言「我很喜歡嘗試新的事物，也希望能呈現不同風格。這次再度挑戰壞女人角色，我準備得特別用心，甚至人生第一次解鎖穿比基尼上鏡，都豁出去了！」

為符合角色設定，游詩璟在妝髮上做了重大改變，尤其是冷豔唇色，強化角色氣場。其中一場與江宏恩在別墅度假的戲，她換上三點式泳裝，大膽演出，笑說「剛聽到要穿泳裝時，真的驚慌傻眼，因為從沒在鏡頭前穿過泳裝，而且已經十多年沒游泳。」當腦中閃過各種泳裝款式時，最後想到自己飾演的是小三，便只能選擇比基尼。

為了找到最符合角色的「嘉嘉比基尼」，平常最愛宅在家的游詩璟特地跑去東區挑選。她笑說「我第一次在店裡試穿比基尼各種款式，店員還問我是不是有什麼特殊需求，眼神好像覺得我在做黑的。」她還購入各式胸貼，研究「比基尼線」，做足萬全準備。

雖然游詩璟的平坦小腹向來讓人羨慕，她仍為戲刻意減重三個月，瘦了5公斤，笑稱「胸部縮水了，但還好腰線和馬甲線還在！」她每天減少進食量，晚上常常餓到驚醒，血糖過低讓她在片場不時頭暈，還搭配深蹲、仰臥起坐，苦笑說「第二天穿高跟鞋就鐵腿，根本走不動。」

泳裝戲拍攝兩天，游詩璟全副武裝，甚至準備了NuBra，就是希望帶給觀眾驚豔感。然而她也坦言，自己其實內向害羞到極致，上場前脫下浴袍的瞬間，一直對自己喊話「妳是李嘉嘉！妳是李嘉嘉！」進入水中後，冰冷的山泉水加上淋雨，讓她全身直發抖，反而忘了害羞，只希望快點完成拍攝回家洗熱水澡。

游詩璟笑說，這兩天讓她深刻體會「當你不尷尬，尷尬的就是別人」。當她穿著比基尼出場時，現場男工作人員眼神全僵直望向遠方，不敢直視。而這場戲還意外因星卉突然入鏡，讓她趕緊躲到泳池底下，硬憋氣超過45秒。游詩璟笑說「其實我可以憋更久，只是水裡要睜眼，眼睛痛才浮起來。」