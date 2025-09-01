霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

記者陳芊秀／綜合報導

天后江蕙（二姐）近日在台北小巨蛋開唱，有網友透露當晚驚喜，原來明星夫妻檔霍建華與林心如低調在觀眾席，被大螢幕捕捉到兩人親吻的瞬間，閃翻全場。兩人於7月31日才迎接結婚9周年。

▲霍建華、林心如低調參加江蕙演唱會，被大螢幕捕捉到兩人親吻。（圖／翻攝自微博／林心如）

據網友分享現場情況，霍建華與林心如戴著鴨舌帽和口罩、並肩而坐，當現場進行Kiss Cam環節，當鏡頭捕捉到兩人身影且出現在大螢幕，夫妻倆口罩暫時摘下，他一手霸氣地環抱著林心如的頸部，將她擁向自己，隨後溫柔地親吻，而林心如也自然地依偎在他懷中，這段旁若無人的親密舉動，也流露出夫妻間的恩愛默契，成了演唱會一大亮點。

▲江蕙演唱會吸引眾多明星朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

林心如於2016年7月31日與霍建華在峇里島舉行婚禮，兩人從10年好友升級戀人，婚後低調且非常重視家庭生活。霍建華曾在《魯豫有約》專訪談林心如，坦言以前約會很辛苦，當公布戀情後，當天晚上手牽手帶著林心如去吃火鍋，覺得很開心。

▲霍建華與林心如於2016年結婚，日前迎接結婚9周年。（圖／資料照）