國光女神Lala父親過世…她14歲賺錢幫還債　送別「一生最痛記憶」

記者蔡宜芳／綜合報導

「國光女神」Lala（蘇心甯）從14歲就開始賺錢養家、替父親還債，不過她並未被原生家庭的傷害擊倒，反而堅強成長。她31日發文透露父親在日前過世，自己和妹妹已經忙完七天的喪事。對於父親，她坦言是「一生最痛的記憶」，但因為堅信爸爸愛著自己，所以才會願意照顧對方。

▲Lala從14歲就開始賺錢養家。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

Lala在文中寫下：「爸，都沒關係了，我一樣會照顧好妹妹和家裡，這是你離世，我最後和你說的話。」她坦言，只要一想到爸爸，心裡就忍不住難過，「我會一直照顧著他，是因為我相信爸爸是愛我的，也覺得對不起我，只是他到最後還是說不出口。」

Lala表示，雖然童年因為父親的緣故，被迫提早長大，讓人生變得艱辛，但她並未因此放棄，反而培養出一顆堅韌和不認命的心，努力緊抓住能讓生活變得更好的希望。

▲Lala曬出自己和妹妹的童年照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

在貼文中，Lala也向父親喊話說：「不知道你會不會擔心我，但請你不用擔心我，現在的我，會越來越好的。你失去記憶，不必再承受人生的艱難，如今的離去，也讓你從病痛中解脫，願你安息。」

▲Lala公開父親過世的消息。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

此前，Lala曾透露自己的父親是個賭徒，而母親則是長期忍受家暴的傳統婦女，「一個不負責任的爸爸、沒灌輸好觀念的媽媽，我在這樣支離破碎的家庭中長大，沒有人教會我要怎麼做好父母親的角色。」而當她26歲懷孕時，沒有任何的靠山，只能自己努力養活家人，即便斷開前夫，也堅強地獨自撫養女兒長大，勵志人生激勵不少粉絲。