遭交往6年日本男友退婚　韓女星「砸上億整形」：就像離婚

南韓演員李世英是喜劇演員出身，過去曾出演《請回答1988》，飾演女主角惠利閨蜜「王子賢」一角打開知名度。她曾經有一段論及婚嫁的跨國戀情，但無預警分手震撼韓網，直到近日才首度對外公開兩人分開原因，「我離不開韓國，但日本男友得回到日本的狀況下」，男方離開後，彼此對彼此的失落感逐漸累積，又找不到解決辦法最終分開，但當時兩人愛得高調，分手彷彿是「離婚」般的程度，令她感觸極深：「下次談戀愛絕對不會公開！」

▲李世英過去跟交往6年的日本男友論及婚嫁，但最後分手收場。



李世英近日登上網路談話性節目，聊及過去曾經論及婚嫁的日本男友，兩人是在語言學校認識，「他要學韓文，我要學日文，我對他一見鐘情」，於是每次去補習班時，她都會帶著兩杯草莓拿鐵，一杯分給男友，漸漸就產生情愫了。

▲▼遭交往6年日本男友退婚，李世英首度公開分手原因。



兩人當時經營情侶頻道，李世英與日本男友交往長達6年，甚至論及婚嫁，卻在2023年分手收場。她承認，「即將要結婚了，但剛好媽媽那時候身體狀況不太好，我離不開韓國，但日本男友得回到日本的狀況下，最後他回國了，但漸漸累積對彼此的失落感，卻又找不到解決辦法」，她瀟灑地放手。

▲▼李世英現在單身。

只是過去愛得高調，李世英形容兩人分手像離婚，「大家還以為我結婚了，都會有人問『怎麼一個人來』、『妳日本老公呢』，甚至直到最近都有人問。」不過，她強調兩人是和平分手，是否會復合？她抱持開放態度，但強調「未來絕對不會再公開戀情」。

特別的是，李世英與當時男友交往前還沒整形，主持人也幽默笑答「真的是看內心才交往」，而她分手後，花大筆錢整形，總花費高達1億韓元（約新台幣240萬元），雖然曾歷經隆乳撞壞胸部的插曲，但她表示「我不後悔」，大方分享雙眼皮、鼻子、胸部都做過。