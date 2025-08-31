《暴君》李彩玟流口水腹肌爆紅！1年前認愛女星　劇迷心碎：死會了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓穿越古裝劇《暴君的廚師》熱播中，戲劇題材新穎，男主角李彩玟雖是新生代演員，但演技很到位，把暴君的狠毒、冷血詮釋得剛剛好，再加上帥氣五官、完美身材，引起大批劇迷暴動。他在戲裡大談穿越愛情，戲外其實早已死會，2024年大方認愛新人演員柳多仁。

▲《暴君》李彩玟流口水腹肌爆紅，但其實戲外已經死會。（圖／翻攝自Netflix、李彩玟IG）



李彩玟在《暴君的廚師》裡飾演暴君，最新一集裡，大展健壯身材，秀出流口水腹肌，讓觀眾大飽眼福，隨著戲劇收視率暴漲，他的知名度也增高許多，「李彩玟女友」、「李彩玟戀情」也登上熱搜，才發現男神其實已經死會，且情侶倆擁有相差16公分的最萌身高差。

▲▼李彩玟、柳多仁數度被拍到在街上約會，後來雙方公司大方認愛。（圖／翻攝自推特、李彩玟、柳多仁IG）



他與女友柳多仁在2024年3月被直擊於街頭約會，兩人2023年一起出演《浪漫速成班》結緣，從同事關係發展成戀人，當時雙方經紀公司同步認愛「從同事的關係發展出有好感的關係，請以溫暖的視線看待」，直到同年11月還同伴出席好友盧允瑞的電影試映會，情侶倆難得曝光合照，感情相當穩定，令粉絲都露出姨母笑。

▲李彩玟（右一）、柳多仁（右二）認愛後，同年11月還一起出席電影試映會。（圖／翻攝自柳多仁IG）



李彩玟的女友柳多仁2020年透過戲劇《回到18歲》出道，日前在戲劇《金字塔遊戲》飾演遭到霸凌的「明子恩」，心地善良、甘願成為F遭到欺負，但自從遇到苞娜飾演的成秀智，逐漸產生勇氣對抗校園歪風，精湛演技獲得觀眾喜愛。